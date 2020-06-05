living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

البريميرليغ سيعود بتغييرات كبرى.. والسؤال الشائك "بلا إجابة"

5
JUNE
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، الخميس، عن تغييرات كبيرة ستفرضها على قواعد "البريميرليغ" عند استئنافه بعد التوقف الطويل الذي فرضته جائحة فيروس كورونا، فيما بقي التساؤل بشأن ما يمكن أن يحدث إذا زادت العدوى مجددا وتوقفت البطولة نهائيا، من دون إجابة.
ووفقا لقرارات الرابطة فقد تم السماح، مؤقتا، بخمسة تبديلات لكل فريق في كل مباراة، بالإضافة إلى وجود تسعة لاعبين على دكة البدلاء عوضا عن سبعة، عندما يستأنف الموسم في منتصف يونيو الحالي.
 
وكتبت الرابطة في بيان لها "بالنسبة لبقية موسم 2019-2020، سيتم زيادة عدد التغييرات التي يمكن لكل فريق القيام بها خلال المباراة من 3 إلى 5"، مشيرة إلى أن هذا الإجراء "يتوافق مع التعديلات الموقتة في اللوائح التي أقرها (مجلس الاتحاد الدولي "إيفاب") الشهر الماضي".
 
وأوضحت الرابطة أنه يتعين على المدربين القيام بهذه التبديلات ثلاث مرات فقط كحد أقصى خلال مجريات المباراة أو في فترة التوقف، حتى لا يتسبب ذلك في الكثير من الوقت الضائع.
 
وتستأنف منافسات الدوري الإنجليزي في 17 يونيو الحالي مع مباراتين مؤجلتين تجمعان مانشستر سيتي حامل اللقب بأرسنال وأستون فيلا بشيفيلد يونايتد، على أن يتم الانتهاء من المراحل التسع الكاملة المتبقية (90 مباراة) قبل نهاية يوليو المقبل.
 
وللتخفيف من آثار هذه البرامج المضغوطة، خاصة بعد 3 أشهر من التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد، و3 أسابيع فقط من التدريبات بالاحتكاك، اقترح الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" زيادة عدد التبديلات وهو ما صادق عليه "إيفاب".
 
وذهبت رابطة الدوري الإنجليزي إلى أبعد من ذلك أيضا بقبول طلب نادي تشلسي رفع عدد اللاعبين المسجلين في ورقة المباراة من 18 إلى 20 لاعبا، وذلك حتى نهاية الموسم فقط.
 
وشهد هذا الاقتراح معارضة الأندية الصغيرة، التي رأت أنه يصب في صالح الأندية الكبيرة المدججة بالنجوم، لكن نتيجة التصويت كما أوردتها وسائل الإعلام البريطانية كشفت عن موافقة 16 ناديا مقابل اعتراض 4.
 
وبحسب وسائل الاعلام البريطانية، فإن رابطة الدوري لم تقرر مصير الدوري في حال توقف بشكل نهائي، بسبب ارتفاع العدوى.
 
واكتشفت حالة إيجابية واحدة فقط من 1197 فحصا في أحدث سلسلة اختبارات للكشف عن فيروس كورونا المستجد بين اللاعبين والأجهزة الفنية.
وكانت الرابطة تأمل في اعتماد مبدأ ترتيب على أساس متوسط النقاط في كل مباراة، مع الحفاظ على نظام الهبوط/الصعود، لكن الموضوع أثار جدلا كبيرا، مما دفعها على الأرجح الى عدم اتخاذ قرار بشأن أي شيء، طالما أن الموسم، حتى الآن، يمكن أن يستمر حتى نهايته.
 
وذكرت تقارير صحفية أن الأندية وافقت على أن يتم لعب عدد محدود من المباريات في ملاعب محايدة، والتي تعتبر ضرورية من قبل خدمات الطوارئ والمجموعات الاستشارية للسلامة.
 
وتقف دوائر شرطة خلف طلب اعتماد الملاعب المحايدة، لاسيما لأسباب تنظيمية، خشية تجمع المشجعين خارج ملاعب فرقها على هامش المباريات.
 
وفي حين لم تحسم هذه المسألة رسميا، يتوقع ان يقام "عدد قليل" من المباريات على ملاعب محايدة، يحتمل أن يشمل مباريات لليفربول قد يحسم خلالها الفريق الأحمر لقب "البريميرليغ"، الذي ينتظره منذ 30 عاما.
 
ويبتعد ليفربول في الصدارة بفارق 25 نقطة عن مطارده المباشر مانشستر سيتي، وهو بحاجة إلى فوزين لحسم اللقب، بغض النظر عن نتائج سيتي.
 
ومع ذلك، قالت شرطة ميرسيسايد إنها لا تعارض تأمين مباريات ليفربول في المدينة بينها ديربي "ميرسيسايد" بملعب "غوديسون بارك" المقرر في عطلة نهاية الأسبوع من 19 إلى 22 يونيو.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout