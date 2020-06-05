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سواريز: عودة الدوري الإسباني غريبة لسببين

5
JUNE
2020
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يرى النجم الأوروغوياني لويس سواريز، مهاجم فريق برشلونة الإسباني، الخميس، أن خوض المباريات من دون جمهور سيكون غريبا، وذلك قبل أسبوع من استئناف نشاط "لا ليغا" الذي تم تعليقه قبل نحو 3 أشهر بسبب الأزمة الناشئة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.
 
ومع إعلان رابطة الدوري الإسباني عودة مسابقة الدوري يوم 11 يونيو المقبل، أشار مهاجم برشلونة إلى أن عودة المباريات ستكون غريبة لسببين رئيسيين، وهو اللعب بملعب خاوية، وفي منتصف فصل الصيف بالحرارة المرتفعة.
 
وقال سواريز "لم نتعود على اللعب في مثل هذه الحرارة في منتصف الصيف. نحن نتأقلم مع اللعب من دون جمهور والذي سيكون غريبا أيضا".
 
وتابع "سنتابع تركيزنا على الفوز بالمباريات لتحقيق لقب الدوري، وهو ما نريده دائما (..) مع مرور الوقت، كل شيء يعود إلى طبيعته، على الرغم من وفاة الكثير من الناس".
 
وسيخضع اللاعبون لبروتوكول من أجل السلامة لعدة أشهر، ولن تعود الجماهير للمدرجات مرة أخرى حتى الموسم المقبل.
 
وكان سواريز، (33 عاما، ابتعد عن الملاعب في يناير الماضي، بعد خضوعه لعملية جراحية في ركبته اليمنى، لكنه قد يعود في 13 يونيو عندما يسافر برشلونة المتصدّر وحامل اللقب الى مايوركا في مباراته الاولى منذ مارس الماضي.
 
ويتصدر برشلونة ترتيب البطولة برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن غريمه ريال مدريد، قبل 11 مرحلة من نهاية الموسم.
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