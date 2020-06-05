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واقعة "دموية" عجيبة مع استئناف الدوري البرتغالي

5
JUNE
2020
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تزامن استئناف الدوري البرتغالي مع واقعة عجيبة، يصعب تصور حدوثها في زمن كورونا، إذ تعرضت حافلة بنفيكا، المنافس في الدوري البرتغالي، للرشق بالحجارة، الخميس، مما أدى إلى تهشم الزجاج وإصابة اثنين من اللاعبين.
 
 وهذه أول مباراة لبنفيكا عقب استئناف الموسم منذ توقفه بسبب جائحة فيروس كورونا.
 
وأشار بنفيكا إلى أن لاعب الوسط الألماني يوليان فايغل (24عاما)، والجناح الصربي أندريا زيفكوفيتش البالغ عمره 23 عاما أصيبا ونقلا إلى مستشفى دا لوز في لشبونة لعلاجهما.
 
ووقع الاعتداء في منطقة بين استاد "دا لوز"، وملعب التدريب الخاص بالنادي.
 
وأضاف النادي في بيان "بنفيكا يدين رشق حافلته بالحجارة. نؤكد التعاون الكامل مع السلطات لبذل أكبر جهد من أجل التعرف على المسؤولين عن هذا التصرف الإجرامي".
 
وأهدر بنفيكا، حامل اللقب، فرصة الابتعاد بنقطتين في الصدارة عن غريمه بورتو، بعد التعادل دون أهداف مع تونديلا المتعثر.
 
ويتصدر بنفيكا الدوري البرتغالي متقدما بفارق الأهداف على بورتو، ويملك كل منهما 60 نقطة قبل تسع جولات من النهاية.
 
وتجمعت الجماهير خارج ملعب بنفيكا في لشبونة، في ظل منعها من حضور المباريات، بسبب القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا.
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