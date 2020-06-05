living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رونالدو يدخل نادي المليار "منفردا"

5
JUNE
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
دخل أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو التاريخ مجددا، لكن هذه المرة من باب الأموال، وفقا لتقرير حديث نشرته مجلة "فوربس" الاقتصادية.
 
فقد أكدت المجلة أن رونالدو (35 عاما)، بات أول لاعب كرة قدم في تاريخ اللعبة يتقاضى مليار دولار أو أكثر إجمالا، على مدار مسيرته المهنية.
 
وتحصل رونالدو خلال الأشهر الـ12 الأخيرة على 105 ملايين دولار كدخل سنوي إجمالي، سواء من راتبه مع يوفنتوس الإيطالي أو من إيرادات الإعلانات والمداخيل الأخرى، علما أن المجلة وضعته في المركز الرابع من حيث إجمالي الدخل السنوي بين مشاهير العالم حاليا.
 
وبات رونالدو ثالث رياضي في التاريخ يتخطى إجمالي ما تحصل عليه في مسيرته حاجز المليار دولار بينما هو مستمر في مزاولة الرياضة، بعد أسطورة الغولف تايغر وودز الذي فعلها في 2009، والملاكم الشهير فوليد مايويذر عام 2017.
 
وبالتالي يصبح لاعب ريال مدريد الإسباني سابقا أول رياضي للعبة جماعية يدخل "نادي المليار" في التاريخ.
 
وخلال مسيرة في الملاعب استمرت لـ17 عاما، حصل صاحب الكرات الذهبية الخمس على 650 مليون دولار من لعب كرة القدم فقط، ومن المتوقع أن يصل إجمالي دخله من اللعبة إلى 765 مليونا مع نهاية عقده في تورينو بعد موسمين من الآن.
 
وأتى ميسي في المركز الثاني من حيث أعلى الرياضيين راتبا من اللعبة فقط طوال مسيرتهم، بـ605 ملايين دولار، ويبتعد الاثنان بمسافة عن لاعب البيسبول صاحب المركز الثالث أليكس رودريغيز، الذي جمع 450 مليون دولار في مسيرته.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout