رئيس فورمولا 1: لن يتم إلغاء أي سباق حال إصابة أحد السائقين بفيروس كورونا

A + A -

قال تشيس كاري الرئيس التنفيذي لبطولة العالم فورمولا 1 للسيارات يوم الثلاثاء إنه لن يتم إلغاء أي سباق حال إصابة أحد السائقين بفيروس كورونا.

وكان المسؤول الأمريكي يتحدث بعد أن نشرت بطولة فورمولا 1 جدولا مبدئيا من ثمانية سباقات دون مشجعين هذا الموسم يتضمن إقامة سباقين في كل من حلبتي رد بول في النمسا وسيلفرستون في بريطانيا خلال يوليو تموز وأغسطس آب على الترتيب.

وتأجلت انطلاقة الموسم، الذي كان من المفترض أن يتكون من 22 سباقا، بعد إلغاء سباق أستراليا الافتتاحي في 15 مارس آذار بسبب إصابة أحد أفراد فريق مكلارين بفيروس كوفيد-19 قبل انطلاق السباق.

وقال كاري في مقابلة لموقع فورمولا 1 على الانترنت ”لن يتم إلغاء السباق حال إصابة أي فرد بالعدوى.

”نشجع الفرق على تطبيق الاجراءات اللازمة بحيث إذا تطلبت الأمور وضع أي فرد في الحجر الصحي فإن لدينا القدرة على عزله في الفندق واستبدال هذا الشخص.

”في حال عدم قدرة أي فريق على خوض السباق فاننا لن نلغي السباق .. سنطبق اجراءات بحيث لا يتم إلغاء السباقات حال إصابة أي شخص بالفيروس.

”لو أصيب أي سائق بالعدوى فان الفرق تملك سائقا احتياطيا“.

وسينطلق الموسم بسباقين متتاليين في النمسا يومي 5 و12 يوليو تموز.

وستكون هذه أول مرة تستضيف فيها حلبة سباقين ببطولة العالم خلال الموسم ذاته، وستكون أول مرة ينطلق فيها الموسم من النمسا، وكذلك أول مرة يقام فيها أي سباق دون حضور مشجعين.

وستسافر الفرق العشرة شرقا للتنافس للأسبوع الثالث على التوالي في بودابست بالمجر في 19 يوليو تموز قبل العودة إلى مقراتها وفقا لإجراءات سلامة صارمة.

ومن المقرر أن تستضيف حلبة سيلفرستون، التي شهدت أول سباق في فورمولا 1 عام 1950، سباق جائزة بريطانيا الكبرى في الثاني من أغسطس آب وسباق الذكرى 70 للجائزة الكبرى في التاسع من نفس الشهر.

وتستضيف برشلونة سباق جائزة إسبانيا الكبرى في 16 أغسطس آب لاستكمال ثلاثة أسابيع متتالية من التنافس قبل الحصول على راحة أخرى ثم خوض سباقين متتاليين في بلجيكا وإيطاليا في 30 أغسطس آب والسادس من سبتمبر أيلول على الترتيب.

وستقام سباقات فورمولا 2 وفورمولا 3 في نفس الأسابيع المذكورة.

وتأمل فورمولا 1 في إقامة عدد يتراوح بين 15 و18 سباقات في الموسم الجاري على أن يكون الختام في أبوظبي في ديسمبر كانون الأول وبعد إقامة سباق أيضا في البحرين.

وألغيت أربعة سباقات حتى الآن هي أستراليا وموناكو وهولندا وفرنسا بينما تنتظر سباقات الصين وأذربيجان وكندا وفيتنام تحديد مواعيد إقامتها وتحوم شكوك حول السباقات في سنغافورة وروسيا واليابان والولايات المتحدة والمكسيك والبرازيل.