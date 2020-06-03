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ناد إسباني يهدد بـ"كورونا جديدة"

3
JUNE
2020
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هدد ناد إسباني باتخاذ إجراء قد يساهم بعودة انتشار جائحة كورونا في البلاد، بعد تفشيه بشكل كبيرة في الأشهر الماضية، قبل احتوائه مؤخرا.
 
وكشف رئيس نادي لاس بالماس الإسباني، الذي ينافس في الدرجة الثانية من الدوري الإسباني، أن ناديه مستعد لاستقبال الجماهير في الملعب، مع عودة الدوري المرتقبة الأسبوع المقبل.
 
وبشكل مثير للجدل، قال رئيس لاس بالماس، ميغيل أنخيل راميريز، إن جماهير الفريق سيمكنها حضور لقاء الفريق أمام جيرونا، يوم 13 يونيو، وفقا لموقع "ماركا".
 
وقال راميريز: "جزر الكناري آمنة. يمكننا الآن أن نكون الاستاد الوحيد في الدوريات الكبرى الذي يستضيف الجماهير".
 
وأفاد بأنه يتفاوض مع السلطات في جزيرة الكناري، معقل لاس بالماس، للسماح بدخول الجماهير بنسبة 30 بالمئة، حتى نهاية الموسم.
 
يذكر أن إسبانيا سجلت الإثنين أول يوم كامل من دون تسجيل حالات إصابة بكورونا، منذ تفشي الوباء الذي ضرب البلاد بقوة.
 
وكانت مباراة أتالانتا الإيطالي وفالنسيا الإسباني، بدوري أبطال أوروبا، من المباريات التي ساهمت بتفشي الفيروس، مما يرفع الشكوك بإعادة الجماهير للملاعب في هذا الوقت المبكر.
 
ويخوض لاس بالماس مبارياته على جزيرة الكناري الإسبانية، التي تعد أقل تضررا بالفيروس من باقي أجزاء إسبانيا.
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