living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إلغاء سباق اليابان للدراجات النارية بسبب كورونا

2
JUNE
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
لن تستضيف اليابان جولة في بطولة العالم لسباقات الفئة الأولى للدراجات النارية للمرة الأولى منذ 1986 بعد إقدام منظمي البطولة يوم الاثنين على إلغاء السباق المقرر إقامته في حلبة موتيجي اليابانية في 18 أكتوبر تشرين الأول المقبل بسبب استمرار أزمة الفيروس كوفيد-19 سريع العدوى لتقتصر البطولة على الدول الأوروبية حتى منتصف نوفمبر تشرين الثاني المقبل.
 
وبهذا يكون السباق سادس جولة يتقرر إلغائها من برنامج سباقات البطولة في 2020.
 
وقال كارميلو إيزبليتا الرئيس التنفيذي لدورنا مالكة الحقوق التجارية للبطولة في بيان إن البطولة ستركز على إقامة أكبر عدد ممكن من السباقات في دول أوروبا حتى منتصف نوفمبر تشرين الثاني المقبل.
 
وأضاف إيزبليتا وهو إسباني ”الأحداث الخارجية إذا كان من الممكن إقامتها يتعين ترتيب تنظيمها بعد منتصف نوفمبر وهو موعد متأخر كثيرا بالنسبة لإقامة السباق في اليابان.“
 
وقال كاورو تاناكا المسؤول في شركة موبيليتي لاند التي تدير الحلبة اليابانية إن الموقف في أوروبا واليابان يسوده الغموض في الوقت الحالي.
 
وأضاف ”يتوقع تمديد قيود السفر الدولية. وبناء على محادثاتنا مع دورنا فقد أتفقنا على ضرورة إلغاء سباق جائزة اليابان الكبرى للدراجات النارية من أجل اتمام الموسم.“
 
وتأمل البطولة في بدء الموسم المؤجل في إسبانيا التي عادة ما تستضيف أربعة سباقات في الموسم في حلبة خيريس الجنوبية في يوليو تموز المقبل.
 
وألغيت في وقت سابق سباقات ألمانيا وهولندا وفنلندا وبريطانيا وأستراليا بينما تأجلت سباقات فرنسا وإيطاليا وقطالونيا (برشلونة) إلى مواعيد لاحقة.
Reuters
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout