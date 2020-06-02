إلغاء سباق اليابان للدراجات النارية بسبب كورونا

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لن تستضيف اليابان جولة في بطولة العالم لسباقات الفئة الأولى للدراجات النارية للمرة الأولى منذ 1986 بعد إقدام منظمي البطولة يوم الاثنين على إلغاء السباق المقرر إقامته في حلبة موتيجي اليابانية في 18 أكتوبر تشرين الأول المقبل بسبب استمرار أزمة الفيروس كوفيد-19 سريع العدوى لتقتصر البطولة على الدول الأوروبية حتى منتصف نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

وبهذا يكون السباق سادس جولة يتقرر إلغائها من برنامج سباقات البطولة في 2020.

وقال كارميلو إيزبليتا الرئيس التنفيذي لدورنا مالكة الحقوق التجارية للبطولة في بيان إن البطولة ستركز على إقامة أكبر عدد ممكن من السباقات في دول أوروبا حتى منتصف نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

وأضاف إيزبليتا وهو إسباني ”الأحداث الخارجية إذا كان من الممكن إقامتها يتعين ترتيب تنظيمها بعد منتصف نوفمبر وهو موعد متأخر كثيرا بالنسبة لإقامة السباق في اليابان.“

وقال كاورو تاناكا المسؤول في شركة موبيليتي لاند التي تدير الحلبة اليابانية إن الموقف في أوروبا واليابان يسوده الغموض في الوقت الحالي.

وأضاف ”يتوقع تمديد قيود السفر الدولية. وبناء على محادثاتنا مع دورنا فقد أتفقنا على ضرورة إلغاء سباق جائزة اليابان الكبرى للدراجات النارية من أجل اتمام الموسم.“

وتأمل البطولة في بدء الموسم المؤجل في إسبانيا التي عادة ما تستضيف أربعة سباقات في الموسم في حلبة خيريس الجنوبية في يوليو تموز المقبل.

وألغيت في وقت سابق سباقات ألمانيا وهولندا وفنلندا وبريطانيا وأستراليا بينما تأجلت سباقات فرنسا وإيطاليا وقطالونيا (برشلونة) إلى مواعيد لاحقة.