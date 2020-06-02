عودة كوتينيو الى البريميرليغ.. مورينيو يقول "لا"

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مع تأكيد بايرن مينويخ انه لن يُفعّل خيار شراء فيليبي كوتينيو من نادي برشلونة يبدو ان النادي الكتلوني يبحث عن نادٍ للاعب البرازيلي يذهب اليه ايضاً على سبيل الاعارة نظراً لعدم قدرة النادي على بيعه كونه سيخسر باللاعب كثيراً من الأموال إذ من الاستحالة ان يُباع اللاعب بـ130 مليون يورو.

نادي توتنهام كان في السابق أعلن رغبته بضم اللاعب البرازيلي نظراً الى ان مورينيو بحاجة الى لاعب في مركز كوتينيو، لكن سياسة الرواتب الصارمة في توتنهام تمنع مورينيو من كسر هذه القواعد والتعاقد مع اللاعب، إذ يتقاضى البرازيلي أجر يصل الى 15 مليون يورو وهو ما لا يتمكن النادي على المخاطرة بتأمينه.

الى ذلك ذكرت صحيفة الميرور ان نادي تشيلسي يبدو الأقرب حالياً الى ضم اللاعب من برشلونة على سبيل الاعارة ولن يجد في راتبه اي مشكلة.

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الجدير ذكره ان تشيلسي هو من الأندية القليلة التي لم تُخفّض أجور لاعبيها بسبب جائحة كورونا، كما ان تشيلسي بحاجة الى عناصر خبرة في تشكيلته الشابة بالاضافة الى ان كوتينيو ممكن ان يعود الى مستواه المعهود في حال عاد الى البريميرليغ من بوابة نادٍ بحجم تشيلسي ومع مشروع كالذي يبنيه فرانك لامبارد.

يُذكر ان نادي نيوكاسل ذُكر اسمه في ملف ضم كوتينيو بصفقة بيع وليس إعارة بعد انيتم بيع النادي الى الجهات السعودية، لكن يبقى هذا الاحتمال هو الأبعد حتى الآن.