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رغم الخلافات.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للخطيب

2
JUNE
2020
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بعد اشتعال مواقع التواصل الاجتماعي على مدى الأيام السابقة بسبب وجود خلافات جديدة بين رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، ومجلس إدارة النادي الأهلي المصري.
 
قام مالك نادي ألميريا الإسباني بنشر تدوينة على حسابه في فيسبوك موجها حديثه إلى رئيس النادي الأهلي المصري، محمود الخطيب، مفادها: "علمت بتعرض حفيد الكابتن محمود الخطيب لوعكة صحية اتمنى من الله أن يشفيه ويعافيه ويحفظه من كل سوء وعلى استعداد لتقديم كل ما بوسعي لتجاوز تلك الغمة. ما أكتبه الآن كمحب لمصر وللأهلي بعيدا عن أي خلافات".
 
وقبل هذه الرسالة، وجه تركي آل الشيخ رسالة قال عنها أنها "الرسالة قبل الأخيرة" بخصوص علاقته بالأهلي.
 
وجاء في الرسالة: "رسالتي القبل الأخيرة في موضوع الرئاسة الشرفية وعلاقتي بالنادي الأهلي؛ عندما تقدمت باستقالتي سابقاً عن الرئاسة الشرفية كان حباً في إنهاء اي خلافات بعد أن سامحت في كل ما مضي ليبقي حب الأهلي في قلبي كمشجع كما كبر معي منذ صغري".
 
وأضاف "لم اتعامل أبداً في أمور النادي كوزير لدولة شقيقة ولكن كمحب ومشجع متعصب حريص على ناديه. فحسيت إني مكاني فعلاً إني أرجع كمشجع وسط الجمهور هيكون أفضل ليا وللنادي علشان اختلاف وجهات النظر وفرق السرعة في اتخاذ القرار كان كبير".
 
وتابع: "لكن عندما تم رفضها وطلب مني رئيس النادي الرجوع مرة أخري للرئاسة الشرفية لم أتردد لحظة كمحب للنادي أن أرجع للعمل على تحقيق بعض آمال وأحلام الجماهير العريقة والعريضة اللي أنا هفضل منهم، وأؤدي دوري علي أكمل وجه دون أي تدخل في أعمال مجلس الإدارة".
 
وذكر: "تم الاتفاق على الملفات الأساسية والمشاريع المستقبلية اللي هنشتغل عليها الفترة القادمة. وبرضو حصلت نفس المشاكل القديمة (... ) السؤال، ليه طلبتوا إني أرجع تاني كرئيس شرفي بعد ما استقلت بدون اتفاق بين أعضاء مجلس الإدارة علي رجوعي؟ لأن ده واضح جداً الأن من البطولات الوهمية التي يمارسها البعض!"
 
وختم "الرجوع كان رغبة من البعض وليس الكل. وحابب أؤكد على إني لم أطلب الرجوع ولكن طلب مني إني أرجع من قبلكم!! وعندما زرت رئيس النادي كان بسبب مرضه وزيارة مريض قمت بها لن هاذي هيا تربيتي (...) على العموم، حتى الآن لم يتم قبول استقالتي من النادي وأنا حتى الآن لم أسحبها".
 
ونشبت أزمة في الأيام القليلة الماضية بين تركي آل الشيخ وعضو مجلس إدارة الأهلي محمد سراج، حيث كان واضحا أن السبب الرئيسي في الأزمة هو ملف اعتزال حسام عاشور قائد الأهلي.
 
كما خرج عاشور في فيديو ليكشف كواليس خلافه مع إدارة الأهلي بعد الاتفاق مع مالك نادي ألميريا على تفاصيل اعتزاله.
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