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سطو على منزل محرز في مانشستر.. واللصوص يسرقون "أغرب شيء"

1
JUNE
2020
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تعرض منزل النجم الجزائري رياض محرز إلى عملية سطو، فقد لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي خلالها كمية من النقود والحلي الذهبية، فضلا عن 3 ساعات فاخرة.
 
أما أغرب ما سرقه اللصوص من بيت محرز بمدينة مانشستر، فكان مجموعة من قمصان كرة القدم النادرة، وفقا لصحيفة "صن" البريطانية.
 
ووقعت السرقة خلال شهر أبريل الماضي، لكن لم يكشف عنها في حينها، إلا أن "صن" نشرت تفاصيلها السبت.
 
وتبلغ قيمة المسروقات مجتمعة نحو نصف مليون جنيه إسترليني، موزعة بين 50 ألفا نقدا وحلي وقمصان بقيمة 150 ألفا، و3 ساعات يبلغ سعرها نحو 300 ألف.
 
وأشار المصدر إلى أن اللصوص "تتبعوا محرز بعناية" قبل التسلل إلى منزله، وسرقوا ساعة ظهر بها في بعض الصور الخاصة.
 
والساعة المذكورة من نوع "ريتشارد مايل"، ويبلغ سعرها حوالي 230 ألف جنيه إسترليني، وهي مصنوعة من نفس الخامات التي تصنع منها سفن الفضاء، ومرصعة بالأحجار الكريمة.
 
وتشبه الساعة تلك المسروقة قبل نحو أسبوعين من ديلي ألي لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي.
 
وانتقل محرز (29 عاما) إلى هذا المنزل مؤخرا، بعد انفصاله عن زوجته ريتا.
 
وازدادت بشكل ملحوظ حوادث السطو على منازل نجوم الدوري الإنجليزي مؤخرا، ففي وقت سابق من شهر مايو الجاري فقد ألي 3 ساعات أثناء اقتحام بيته في لندن، كما تعرض منزل يان فيرتونغن زميله في توتنهام إلى السرقة في مارس الماضي.
 
وفي شهر يناير، كان منزل مامادو ساخو لاعب كريستال بالاس صيدا للصوص، وفقد اللاعب الفرنسي وقتها مقتنيات بقيمة نصف مليون جنيه إسترليني.
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