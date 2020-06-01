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بعد الإعارة.. سان جرمان يبت في أمر "الأرجنتيني المشاكس"

1
JUNE
2020
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بعد إعارة بدأت مطلع الموسم الجاري، أعلن باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي، الأحد، ضم المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي بشكل نهائي، لمدة 4 مواسم.
 
وكان إيكاردي قد انضم لصفوف سان جرمان على سبيل الإعارة لمدة موسم، وقدم أداء مدهشا وبإحراز 20 هدفا في 31 مباراة، إلى أن توقف موسم الدوري الفرنسي بسبب جائحة كورونا.
 
وفعل باريس سان جرمان خيار شراء النجم البالغ من العمر 27 عاما، ومنحه تعاقدا يمتد حتى يونيو 2024.
 
ولم تعلن تفاصيل مالية للتعاقد، لكن وسائل إعلام إيطالية قالت إن كلفة عقد انتقال اللاعب بلغت 50 مليون يورو (نحو 55 مليون دولار)، مع علاوات إضافية.
 
 وتوقف الدوري الفرنسي مع تأجيل 10 مباريات بعدما دعت الحكومة لوقف المنافسات الرياضية المحلية في نهاية أبريل الماضي.
 
وكان إيكاردي سجل 124 هدفا في 219 مباراة مع إنتر ميلان، لكن سحره تبدد وسط تراجع مرير في الأداء على خلفية مشاكل مع إدارة النادي.
 
وابتعد إيكاردي عن المشاركة في المباريات خلال الأشهر الأخيرة مع إنتر ميلان، بسبب مطالبه هو وزوجته واندا نارا بتعديل أجره.
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