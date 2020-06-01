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"الليغا" تعلن جدول العودة.. مباريات في 7 أيام على التوالي

1
JUNE
2020
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بعد طول انتظار، أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، الأحد، جدول عودة مباريات "الليغا" التي توقفت منذ مارس الماضي.
 
وسيستأنف برشلونة سعيه للدفاع عن لقب الدوري، السبت 13 يونيو خارج ملعبه أمام ريال مايوركا، بينما يلعب ريال مدريد على أرضه ضد إيبار في 14 يونيو.
 
وأعلنت رابطة الليغا أن المسابقة ستعود بمباراة قمة محلية بين إشبيلية وريال بيتيس في 11 يونيو، وستكون هناك مباريات في الأيام السبعة التالية، إذ يلتقي برشلونة على أرضه مع ليغانيس في 16 يونيو، ويلعب ريال مدريد بملعبه ضد فالنسيا في 18 يونيو.
 
وكان برشلونة متقدما بنقطتين على ريال مدريد بعد 27 مباراة، عندما توقف الموسم في مارس إثر تفشي فيروس كورونا المستجد.
 
ومن المنتظر أن يصبح دوري الدرجة الأولى الإسباني الآن ثاني مسابقة في بطولات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا تستأنف نشاطها، بعد الدوري الألماني الذي تم استئنافه في وقت سابق من مايو الماضي.
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