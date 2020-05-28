ريال مدريد يستعيد أسلحته الفتاكة

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خاض ريال مدريد أول حصة تدريبية وفق مجموعات كبيرة تضم كل مجموعة 14 لاعبًا. والأمر الايجابي ان هذه الحصة شهدت مشاركة إيدين هازارد وماركو أسينسيو بكامل التدريبات ما يدل على تعافيهما تماماً من إصاباتهما الطويلة، ما يُشير إلى جاهزية الثنائي للمشاركة عندما تُستأنف منافسات الليغا المتوقعة بدءاً من 12 يونيو المقبل.

وكان رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانتشيث أعلن أن مباريات دوري الدرجة الأولى ستستأنف في الثامن من يونيو حزيران المقبل بعد توقفها بسبب أزمة فيروس كورونا منذ أكثر من شهرين.

وكان النشاط الكروي في إسبانيا توقف تماما في 12 مارس آذار الماضي بسبب الأزمة الصحية العالمية.

وعادت أندية أول درجتين في الدوري للتدريبات الجماعية في وقت سابق من الشهر الجاري في ظل ضوابط احترازية صارمة تجنبا لانتشار العدوى.

ورفع المدرب زين الدين زيدان من حدة التدريبات لجهة الاحتكاك بين اللاعبين، وشارك هازارد وأسينسيو بصورة طبيعية، مما يعني أن إصابتيهما أصبحتا من الماضي.