مبابي يتغزّل بليفربول وكلوب

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النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي على كل من زين الدين زيدان وكريستيانو رونالدو واصفاً ايهما بقدوته منذ الصغر.

وقال مبابي في حديثِ صحفي: "كريستيانو رونالدو وزين الدين زيدان هما قدورتي، لقد تركا بصمتعما في عالم كرة القدم، وهذا ما اود ان اصل اليه".

واكمل مبابي حديثه متطرقاً الى نادي ليفربول: "انا معجب كثيراً بما قدمه نادي ليفربول، والفضل بذلك يعود الى يورغن كلوب".

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وخسر ليفربول مباراة واحدة فقط طوال الموسم الحالي، ويجلس بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي في صدارة الترتيب قبل التعليق بسبب فيروس كورونا.

ووصف مبابي ما قام به ليفربول منذ موسمين حتى اليوم بـ"الأمر النادر.هذا الموسم، كان ليفربول آلة في الدوري الإنكليزي الممتاز".

وختم بالقول: "لقد جعلوا الفوز يبدو سهلاً ولكن الحقيقة هي أنه ليس سهلاً على الإطلاق".