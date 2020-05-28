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ميسي: ما يحدث فاق خيالي

28
MAY
2020
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اعتبر النجم الأرجنتي ليونيل ميسي أن ما يحدث في العالم بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا لم يكن ليخطر في باله على الإطلاق.
وقال قائد فريق برشلونة في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت":"لم يكن لأحد أن يتوقع حدوث أمر من هذا القبيل، ورغم أن تحدثوا عن إمكانية تفشي أوبئة عالمية، لكن في الحقيقة لم أتصور ما يحصل الآن في العالم، مضيفا: "ليس بالأمر الهين أو السهل العيش في ظل أجواء من الشك وعدم اليقين في هذا الوضع الاستثنائي".
 
وبشأن العودة إلى مباريات الدوري الإسباني "الليغا" بعد توقف أكثر من شهرين، أجاب: "عندما سنرجع للعب ستبدو المسألة كأنك تبدأ من جديد، لا يزال أمامنا الوقت للاستعداد، وسنرى لاعبين مؤثرين يعودون من الإصابة لتدعيم صفوف الفريق".
 
وتابع ميسي :"الآن يجب الحفاظ على التواصل بين جميع أعضاء الفريق، أن ننسى الماضي ونفكر في المستقبل، ربما يكون الأمر غريباً في البداية، ولكن حقاً أريد العودة للمباريات مرة أخرى".
 
وعن إحساسه داخل المستطيل الأخضر، أوضح "البرغوث": رغم عدم لعبي مباراتين أسبوعياً (بسبب التوقف)، بيد أنني أحاول التدريب يوميا",
 
وأردف: " ولكن من الواضح أن هذا الأمر لا يُقارن بالتدريبات الجماعية، فغياب الإيقاع وحساسية المباريات أمر قبيح جداً، ولكن لا بديل عن التعايش مع الأوضاع الحالية".
 
تجدر الإشارة إلى أن برشلونة يحتل حاليا المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد  58 نقطة، بفارق نقطتين عن غريمه ريال مدريد الثاني بعد 27 جولة من البطولة، فيما يتبقى 11 أسبوعا على ختام الليغا، وينافس برشلونة كذلك على لقب دوري أبطال أوروبا، وهو الهدف الأكبر لميسي هذا الموسم، بحسب تصريحات سابقة له.
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