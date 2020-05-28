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الدوري الإنجليزي.. 4 حالات جديدة مع "قرار الاحتكاكات"

28
MAY
2020
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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، الأربعاء، أن السلسلة الثالثة من فحوصات الكشف عن فيروس كورونا المستجد، التي أجرتها الاثنين والثلاثاء، كشفت عن 4 حالات إيجابية في 3 أندية.
 
وارتفع عدد الحالات التي تم الكشف عنها منذ بداية الفحوص منذ مستهل الأسبوع الماضي، إلى 12 حالة في صفوف اللاعبين، وأعضاء الأجهزة الفنية.
 
ولم تكشف رابطة الدوري الممتاز عن هوية أو أندية الأشخاص المصابين بالفيروس، ولكن الأندية تعلن في بعض الأحيان عن المعنيين في بيانات رسمية، على غرار ما فعله بيرنلي أو واتفورد أو بورنموث سابقا.
 
وأضافت الرابطة أن المصابين سيعزلون أنفسهم لمدة 7 أيام، وفقا للبروتوكول الذي تم وضعه من أجل استئناف التدريبات.
 
وأوضحت أنها ستستمر في تكثيف الفحوص بعد 748 فحصا في السلسلة الأولى، و966 فحصا في السلسلة الثانية، و1008 في الثالثة.
 
وأشارت إلى أنه بالنسبة للسلسة الرابعة المقررة في عطلة نهاية الأسبوع الحالي، سيخضع 60 شخصا في صفوف كل ناد لفحص كوفيد-19، مقارنة بـ50 في الاختبارات السابقة.
 
وخطا "البريميرليغ" خطوة كبيرة نحو استئناف الموسم الذي توقف منذ مارس بسبب تفشي فيروس كورونا، وذلك من خلال السماح، الأربعاء، بالاحتكاكات في التمرينات.
 
وجاء القرار بعدما أجازت الحكومة البريطانية الانتقال إلى "المرحلة الثانية" من خطة استئناف منافسات المسابقات الرياضية التي تسمح للاعبين بالاحتكاك في التدريبات، بما في ذلك التصديات والمواجهات، لمساعدتهم على استعادة لياقتهم البدنية قبل العودة للمواجهات التنافسية.
 
وسيتعين على الرابطة الآن أن تناقش مع الأندية والقنوات الناقلة للمباريات الـ92 المتبقية هذا الموسم، خاصة موعد إقامة أول مباراة منذ توقف الدوري في التاسع من مارس بسبب وباء "كوفيد-19".
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