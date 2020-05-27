بفوزه على دورتموند.. بايرن ميونيخ يقترب من لقب الدوري

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منح هدف رائع في الشوط الأول من يوشوا كيميش الفوز 1-صفر لبايرن ميونيخ متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم على مستضيفه بروسيا دورتموند ثاني الترتيب، اليوم الثلاثاء، ليوسع الفارق في الصدارة مع منافسه إلى سبع نقاط قبل ست جولات على النهاية.

وأرسل كيميش تسديدة ساقطة من فوق رأس الحارس رومان بوركي قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين ليحقق حامل اللقب، الساعي لتمديد رقمه القياسي بفوزه باللقب الثامن على التوالي، فوزا ثمينا في ملعب دورتموند الخالي من الجماهير الذي عادة ما يكتظ بنحو 80 ألف متفرج.

وارتفع رصيد بايرن، الذي حقق انتصاره السابع على التوالي في الدوري، إلى 64 نقطة بينما ظل رصيد دورتموند 57 نقطة، فيما يملك رازن بال شبورت لايبزيج، الذي سيلتقي مع هيرتا برلين غدا الأربعاء، 54 في المركز الثالث.

وبات الدوري الألماني أول بطولة محلية أوروبية كبرى تستأنف نشاطها قبل عشرة أيام عقب فترة توقف لأكثر من شهرين بسبب جائحة فيروس كورونا إذ تقام المباريات بدون جماهير لتقليل خطر العدوى.

بدأ دورتموند صاحب الأرض، الذي حقق ستة انتصارات متتالية قبل مباراة اليوم، بشكل جيد حيث كاد المهاجم الشاب إيرلينج هالاند أن يفتتح التسجيل في الثواني الأولى لكن جيروم بواتنغ أبعد الكرة منعلى خط المرمى.

وعاد الضيوف للمباراة بالتدريج ونجح أوكاش بيشتشك مدافع دورتموند في التصدي لمحاولة سيرج جنابري من مسافة خمسة أمتار.

وكان ينبغي على الدولي النرويجي هالاند أن يتصرف بشكل أفضل في الشوط الأول الممتع عندما سنحت له فرصة في الدقيقة 33 لكن ألفونسو ديفيز أبعد الكرة.

ونجح كيميش بتسديدته الرائعة في أن يفتتح التسجيل عندما لمح بوركي بعيدا عن مرماه وأرسل الكرة من أعلى رأسه من عند حافة منطقة الجزاء.

وجرب محمود داوود لاعب دورتموند حظه بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، لكن نجح مانويل نوير حارس الضيوف، في مباراته 400 بالدوري، في الحفاظ على نظافة شباكه قبل أن يسدد زميله روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن في القائم في الدقيقة 83.