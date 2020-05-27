فاران قبل عودة الليغا: "نريد كل شيء"

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أكد مدافع ريال مدريد الإسباني، رافايل فاران، الثلاثاء أنه يريد "الفوز بكل شيء" مع النادي الملكي، معربا عن ارتياحه لقرار الحكومة منح الضوء الأخضر لاستئناف "الليغا" اعتبارا من الأسبوع الذي يبدأ في الثامن من يونيو المقبل.

وقال فاران لتلفزيون ريال مدريد "نريد حقا العودة إلى المنافسة، إنها مهمتنا، إنها سبب وجودنا، نريد دائما التنافس" مع الفرق الأخرى.

وأضاف بعد الانتهاء من حصة تدريبية مع الفريق الملكي "لم نلعب كرة القدم منذ فترة طويلة، لذلك نحن متحمسون جدا ونريد الفوز بكل شيء".

وأوضح فاران "نشعر بتحسن كل يوم، ونعمل كثيرا، ونتحسن على الصعيد التكتيكي"، مضيفا أن "الميرنغي" يركز حاليا على العمل البدني.

وكان ريال مدريد قبيل تعليق منافسات الدوري الإسباني منتصف مارس الماضي، يحتل المركز الثاني برصيد 56 نقطة، بفارق نقطتين عن غريمه التاريخي برشلونة، الذي يتصدر الترتيب قبل 11 مرحلة من نهاية الموسم.