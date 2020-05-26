اليويفا يمنح رومانيا أسبوعا إضافيا لتحديد خطة استئناف اللعب

A + A -

قال الاتحاد الروماني لكرة القدم إن الاتحاد الأوروبي (اليويفا) منحه مهلة حتى الأول من يوليو تموز ليرسل خططا عن كيفية إنهاء موسم الدوري المحلي.

وأعلن اليويفا الشهر الماضي أنه منح مسابقات الدوري الأوروبية مهلة حتى 25 مايو أيار لإرسال خطط استئناف اللعب لكن الاتحاد الروماني طلب تمديد المهلة بعد أن قالت الحكومة الرومانية إنها تقيم موقف كوفيد-19 كل أسبوعين.

وأضاف الاتحاد الأوروبي ”وافق اليويفا على طلبنا بتمديد الموعد المحدد لوضع خطة استئناف اللعب حتى أول يوليو“.

وأوضح أن التمديد سيسمح له بتحليل كيفية تأثير البروتوكولات الطبية الحالية في تدريبات الفرق وغيرها من الأمور.

وتأمل رومانيا في استكمال دوري الأضواء في 13 يونيو حزيران لكن القرار يحتاج إلى موافقة حكومية بعد إيقاف منافسات كرة القدم بالبلاد منذ منتصف مارس آذار.