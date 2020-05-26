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ديوكوفيتش ينظم بطولة في دول البلقان بعد عودته أخيرا إلى صربيا من إسبانيا

26
MAY
2020
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استهل نوفاك ديوكوفيتش عودته إلى بلاده صربيا، بعدما تقطعت به السبل في منتجع ماربيا في إسبانيا لمدة شهرين بسبب اجراءات الاغلاق العام جراء جائحة كورونا، بالاعلان عن تنظيم بطولة للتنس في دول البلقان.
 
نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم خلال مؤتمر صحفي في بلجراد يوم الاثنين. تصوير: ماركو جوريكا-رويترز.
وحين سافر المصنف الأول عالميا إلى ماربيا مع أسرته في منتصف مارس اذار لزيارة شقيقه الأصغر ماركو لم يكن يتخيل انه سيبقى هناك لشهرين آخرين قبل العودة إلى بلاده يوم الأحد.
 
لكنها لم تكن أنباء سيئة تماما لديوكوفيتش.
وقال ديوكوفيتش في مؤتمر صحفي في مجمع التنس الخاص به في وسط بلجراد ”عكس كل اللاعبين الآخرين كنت أتدرب يوميا لأني كنت أقيم في منزل يضم ملعبا للتنس.
 
”لم أرغب في نشر صوري على وسائل التواصل الاجتماعي تجنبا لإثارة غضب لاعبين آخرين. أنا في حالة بدنية وذهنية جيدة وأتطلع لبطولة أدريا التي سأشرف على تنظيمها“.
 
وأكد ديوكوفيتش بطل استراليا المفتوحة مشاركة ثلاثة أسماء بارزة أخرى في البطولة المقررة بين 13 يونيو حزيران والخامس من يوليو تموز.
 
وقال اللاعب الصربي الحاصل على 17 لقبا في البطولات الأربع الكبرى ”يسعدني استقبال دومينيك تيم وجريجور ديميتروف وألكسندر زفيريف في بلدي.
 
”ستكون أول مرة لهم جميعا هنا وسأبذل كل ما في وسعي لحسن ضيافتهم.
 
”نتوق لحضور الجماهير لكنه أمر غير مؤكد حيث نتبع الارشادات الصحية للحكومة الصربية لاحتواء فيروس كورونا.
 
وستقام الجولة الأولى من المباريات على ملاعب رملية في بلجراد في 13 و14 يونيو حزيران في مجمع التنس التابع لديوكوفيتش بينما ستقام الجولة الثانية في مدينة زادار الساحلية في كرواتيا في 20 و21 يونيو.
 
وسيستضيف الجبل الأسود والبوسنة آخر جولتين لكن ديوكوفيتش قال إن الملاعب هناك غير جاهزة بنسبة مئة في المئة.
 
وبسبب الأزمة الصحية العالمية توقفت جميع بطولات تنس المحترفين مطلع مارس آذار الماضي ولا يتوقع أن تستأنف المباريات قبل أغسطس آب المقبل في ظل الإجراءات الوقائية وقيود السفر والعزل والإغلاق التي تفرضها معظم الدول للحد من انتشار الفيروس سريع العدوى.
 
وعاد بعض اللاعبين ومنهم ديوكوفيتش إلى ملاعب التدريب في ظل إجراءات وقائية صارمة بما في ذلك قواعد التباعد الاجتماعي كما أقيمت بعض المباريات الاستعراضية بدون جمهور في دول مثل ألمانيا والولايات المتحدة.
 
وأكد النمساوي تيم والبلغاري ديميتروف مشاركتهما في هذه البطولة التي سيشارك فيها ثمانية لاعبين والتي ستختتم بمباراة استعراضية بين ديوكوفيتش واللاعب البوسني دامير جومهور في سراييفو عاصمة البوسنة والهرسك.
 
وستقام بقية مباريات هذه السلسلة التي ستبث تلفزيونيا في زادار في كرواتيا وفي الجبل الأسود وفي بانيا لوكا في البوسنة.
 
وحصد ديوكوفيتش 17 لقبا في البطولات الأربع الكبرى كان آخرها في أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي ولم يخسر اللاعب الصربي الشهير أي مباراة هذا العام وحقق 18 انتصارا متتاليا.
 
كما قاد منتخب صربيا إلى الفوز بلقب كأس اتحاد محترفي التنس في نسختها الأولى ثم عزز رقمه القياسي العالمي بفوزه بلقبه الثامن في أستراليا المفتوحة قبل التتويج بلقب بطولة دبي للمرة الخامسة مسجلا مسيرة انتصارات متتالية في 21 مباراة تمتد من الموسم الماضي.
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