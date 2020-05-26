الشهر المقبل.. 10 نجوم "بالمجان" في أوروبا

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تدخل أندية كرة القدم الأوروبية في مرحلة "معقدة" تتمثل بانتهاء عقود عدد من اللاعبين، قبل استكمال منافسات الدوريات في أغلب دول "القارة العجوز"

ويشهد شهر يونيو انتهاء عقود عدد من نجوم كرة القدم، مما يفتح المجال للتعاقد معه بالمجان، في غضون أسابيع قليلة.

ولا يعرف حتى الآن كيف سيسمح للاعبين بالانتقال، بينما تستعد الأندية الأوروبية لاستكمال منافسات الدوري، مثل إنجلترا وإسبانيا، وما إذا كان سيسمح للاعبين بإنهاء الموسم قبل تسريحهم من عقودهم بالمجان.

وتشمل قائمة اللاعبين عددا من النجوم الكبار، الذين قد يشكلون إضافة قوية لكل من يتعاقد معهم في المرحلة القادمة، هنا أبرزهم:

البلجيكي توماس مونييه

يعتبر الظهير الأيمن توماس مونييه، لاعب باريس سان جرمان الفرنسي، من أفضل لاعبي مركز الظهير الذين ستنتهي عقودهم.

ويعتبر مونييه (28 عاما) ظهيرا مميزا في خط الدفاع، وسيشكل إضافة قوية لأي ناد أوروبي يسعى للتعاقد معه.

البرازيلي ويليان

النجم البرازيلي ويليان قد تنتهي رحلته مع تشلسي الإنجليزي خلال أسابيع، مما سيتيح له "مغامرة" أخيرة في أوروبا.

البلجيكي دريس ميرتنس

الجناح الهجومي ميرتنس لا يزال يخوض مفاوضات حاسمة مع ناديه نابولي الإيطالي، بينما يتربص نادي روما وأندية أخرى به، في حال قرار عدم التجديد.

الأوروغواياني إيدنسون كافاني

سيصبح قناص باريس سان جرمان متاحا في بالمجان، خلال أسابيع، ومع قرار عدم استكمال منافسات الدوري الفرنسي، قد تكون وجهته إلى أحد الأندية الكبرى، ولكن براتب أقل بكثير من راتبه الحالي، وذلك لارتفاع سنه (33 عاما).

البلجيكي يان فيرتونغن

يعتبر البلجيكي فيرتونغن من أفضل المدافعين في إنجلترا، مع ناديه توتنهام، وسيشكل دعما قويا في خط الدفاع لأي ناد يقرر التعاقد معه.

الإسباني دافيد سيلفا

يستطيع "فنان" خط الوسط الإسباني دافيد سيلفا خوض تجربة أخيرة في أوروبا، قبل الإعتزال، في حال قرر مانشستر سيتي عدم تجديد عقده.

الألماني ماريو غوتزة

أعلن بوروسيا دورتموند الألماني عدم تجديد عقد نجمه ماريو غوتزة، الذي يبحث عن تجربة جديدة لإعادة إحياء مشواره الذي عانى كثيرا في السنوات الأخيرة.

الإسباني بيدرو

يبدو أن نجم برشلونة السابق، وتشلسي الحالي، وصل إلى نهاية الطريق مع "البلوز"، وسيتعين عليه تقبل فكرة اللعب مع ناد أقل بريقا، مع اقتراب مشواره من النهاية.

البرازيلي تياغو سيلفا

من المتوقع أن يودع قائد باريس سان جرمان فريقه الفرنسي مع انتهاء عقده، ويتوقع أن يعود لبلاده البرازيل، إن لم يتمكن من الانتقال لأحد أندية أوروبا.

الإنجليزي آدم لالانا

لم ينجح جناح ليفربول الإنجليزي في استعادة مستواه قبل الإصابة، مما يتنبأ بانتقال قريب خارج أسوار استاد أنفيلد.