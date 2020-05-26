رسميا.. إنهاء الموسم الكروي "للسيدات" في إنجلترا

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أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الاثنين، وضع حد للموسم في الدرجتين الأولى والثانية للسيدات، بسبب تبعات فيروس كورونا المستجد، من دون أن يحدد كيف سيحسم الترتيب النهائي فيما يتعلق بالتتويج، والصعود والهبوط.

وأشار الاتحاد في بيان إلى أن الرابطتين المشرفتين على دوري السوبر (الدرجة الأولى)، و"تشامبيونشيب" (الثانية) "أكدتا قرار إنهاء موسم 2019-2020".

وأوضح أن الرابطتين بقيتا على تواصل دائم مع الأندية وكل المعنيين "لتحديد أفضل طريقة لاختتام موسم 2019-2020، ومنح اللاعبات والأندية الوضوح والدعم المطلوبين في هذه الفترة".

وعملت سلطات كرة القدم على محاولة إعادة إطلاق عجلة الدوري، لكن هذا الأمر واجه معوقات عدة، أبرزها كلفة توفير فحوص دورية لكشف "كوفيد-19"، وهو ما لم تكن الأندية قادرة على تحمل كلفته.

وكان مانشستر سيتي يتصدر ترتيب الدوري عند توقف المنافسات، لكن بفارق نقطة واحدة ومباراة أكثر عن مطارده المباشر تشلسي، مما يعني أن الأخير قد يتوج بطلا في حال اعتماد قاعدة النقاط المتبقية بحسب المباريات، لحسم هوية الفريق الذي سيحرز اللقب.

وفي المقابل، سيكون ليفربول عرضة للهبوط إلى الدرجة الدنيا في حال تطبيق الهبوط والصعود بين الدرجتين، إذ كان يحتل المركز الثاني عشر الأخير لدى التوقف.