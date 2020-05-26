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بعد عودته للتدريبات.. لاعب بالدوري الإنجليزي في شباك كورونا

26
MAY
2020
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بعد تلميحات بقرب عودة الدوري الإنجليزي الممتاز المتوقف منذ أسابيع بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، يبدو أن استئناف مباريات البطولة المثيرة لن يكون بالسهولة التي يظنها البعض.
 
فقد أعلن آرون رامسديل حارس بورنموث أن نتيجة اختبار "كوفيد 19" جاءت إيجابية في الجولة الثانية من الفحوص، وبعد 3 أيام من نتيجة سلبية في الجولة الأولى من اختبارات فيروس كورونا.
 
والأحد أعلن بورنموث المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز، أن أحد لاعبيه أصيب بالفيروس في الجولة الثانية من الفحوص لكنه لم يذكر اسمه.
 
وأبلغ رامسديل صحيفة "صن" البريطانية: "نتيجة اختباري يوم الاثنين الماضي قبل أن نبدأ التدريبات كانت سلبية. لذا خلال الأسبوع الماضي قمت بالأمور المعتادة مثل الذهاب إلى السوبر ماركت ومحطة الوقود لملء خزان سيارتي".
 
وأضاف: "كنت أتحلى بالحذر كما كنت خلال فترة إجراءات العزل العام، ويبدو أني تعرضت للعدوى خلال التسوق".
 
وعاد رامسديل إلى المران بعدما سمحت رابطة الدوري الإنجليزي للأندية ببدء التدريبات في مجموعات صغيرة، مع استمرار التزام اللاعبين بتعليمات التباعد الاجتماعي.
 
وقال الحارس البالغ عمره 22 عاما، إنه لا يعاني أي أعراض للمرض، لكنه في مرحلة العزل الذاتي في الوقت الحالي.
 
وأردف: "الآن أنا في مرحلة العزل الذاتي لمدة 7 أيام في المنزل. هذا ليس مثاليا بكل تأكيد مع وجود تدريبات".
 
وتوقف الدوري الإنجليزي الممتاز منذ مارس، لكن رابطة الدوري تأمل أن تستأنف المسابقة في يونيو، من دون تحديد موعد دقيق.
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