كورونا - مباراة كرة قدم تسببت بمقتل 41 مشجعاً!

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كشف تحليل بيانات وزارة الصحة البريطانية أن مباراة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وأتلتيكو مدريد في أنفيلد تسببت في وفاة 41 حالة وفاة إضافية بسبب فيروس كورونا المستجد.



واستضاف فريق المدير الفني الألماني يورغن كلوب منافسه الإسباني في ملعب أنفيلد في 11 مارس/ آذار أمام 52 ألف مشجع بينهم ثلاثة آلاف مشجع لأتلتيكو.



وكانت هذه المباراة آخر مباراة مهمة أقيمت في إنكلترا قبل فرض إجراءات العزل العام وتعليق الدوري الإنكليزي مؤقتا بسبب جائحة الفيروس.

ويوضح تقرير في صحيفة ”صنداي تايمز" كيف تعتقد Edge Health، وهي مجموعة تقوم بتحليل بيانات وزارة الصحية البريطانية أن مباراة أنفيلد أدت إلى 41 حالة وفاة إضافية في غضون من 25 إلى 35 يوما بعد ذلك.



وقدرت إمبريال كوليدج لندن وجامعة أكسفورد أن إسبانيا لديها حوالي 640 ألف حالة إيجابية مصابة بالفيروس في ذلك الوقت الذي أقيمت فيه المباراة بينما كانت الحالات في بريطانيا وصلت مئة ألف.



وفي الوقت الذي أقيمت فيه المباراة أغلقت إسبانيا العديد من الشركات والمدارس والمطاعم وبعض المباريات بالفعل أقيمت بدون جماهير.

واعتبر عمدة مدريد خوسيه لويس مارتينيز ألميديا الشهر الماضي بأنه كان من الخطأ أن تستمر المباراة.



مارتينيز ألميديا وعبر محطة الإذاعة الإسبانية ”أوندا سيرو" قال: ”لم يكن من المنطقي أن يتمكن 3000 من مشجعي أتلتيكو من السفر إلى أنفيلد في ذلك الوقت. كان خطأ. كان يجب أن يكون هناك المزيد من الحذر".



ودافعت حكومة المملكة المتحدة عن قرار السماح للأحداث الكبرى مثل مباراة أنفيلد بالمضي قدما على الرغم من حقيقة أنه بعد ذلك بعشرة أيام، تم فرض تدابير الإبعاد الاجتماعي.