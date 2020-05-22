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مدير باكس يقول دوري السلة الأمريكي يمكن استئنافه بإجراءات "آمنة وصحية"

22
MAY
2020
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توقع جون هورست مدير ميلووكي باكس استئناف دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين لو نجح آدم سيلفر مفوض البطولة ومالكو الأندية في التوصل إلى شكل آمن وصحي لإنهاء الموسم.
 
وفتح باكس منشآته التدريبية يوم 11 مايو أيار وما زال يتعامل مع التوقف، المستمر لأكثر من شهرين حتى الآن، على أنه فترة عطلة مؤقتة.
 
وقال هورست ”أثق أنه لو هناك وسيلة لعودة اللعب في ظروف صحية وآمنة للاعبين والأشخاص العاملين فيمكن للرابطة أن تفعل ذلك.
 
”سيلفر مفوض البطولة رجل مذهل“.
ويتصدر باكس القسم الشرقي برصيد 53 فوزا و12 هزيمة وهو أفضل سجل بين جميع فرق البطولة.
 
ولو قررت الرابطة استئناف البطولة بإقامة الأدوار الإقصائية سيلعب باكس في الدور الأول ضد أورلاندو ماجيك صاحب المركز الثامن في الشرق.
 
وتوقف الدوري في 11 مارس آذار بعد التأكد من إصابة رودي جوبير لاعب يوتا جاز بفيروس كورونا.
 
وتبع ذلك توقف العديد من بطولات المحترفين في أمريكا الشمالية من بينها دوري هوكي الجليد الذي يدرس استئناف الموسم بإقامة الأدوار الإقصائية مباشرة.
Reuters
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