كيليني يكشف "الحقيقة" بعد سنوات من "عضة سواريز"

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عبر المدافع الإيطالي جيورجيو كيليني عن إعجابه بتصرف مهاجم أوروغواي لويس سواريز ، عندما عضه أثناء مباراة متوترة في كأس العالم لكرة القدم 2014 في البرازيل.

وقال قائد يوفنتوس في كتاب سيرته الذاتية الذي يحمل عنوان 'أنا جيورجيو' "الخبث جزء من كرة القدم ولا أفضل القول إنه غير شرعي. لتجاوز منافس يجب أن تتحلى بالذكاء.

وأضاف النجم الإيطالي: "أنا معجب بمكر سواريز. لو افتقد هذا المكر سيصبح مهاجما عاديا".

وقال كيليني إنه لم يحدث أي شيء غريب في هذا اليوم في كأس العالم 2014.

وتابع: "كنت أراقب إدينسون كافاني معظم المباراة. لاعب آخر يصعب مراقبته ولا نريد أن نتراجع أمامه. وفجأة لاحظت أني تعرضت للعض في كتفي. وحدث ما حدث لكن هذه استراتيجيته عند التلاحم وإذا جاز لي القول إنها استراتيجيتي أيضا. فنحن متشابهان. وأفضل المواجهة مع مهاجمين مثله".

وصدر قرار ضد سواريز، الذي أفلت من العقاب خلال المباراة، بالإيقاف أربعة شهور وتسع مباريات دولية، لكن كيليني قال إنه لا يحمل أي ضغينة ضد مهاجم برشلونة.

وكانت المباراة بدون أهداف حتى وقوع هذا الحادث لكن بعدها بدقائق نجحت أوروغواي في تسجيل هدف الفوز 1-صفر الذي صعد بها إلى دور الستة عشر على حساب إيطاليا.