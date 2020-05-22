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حكم إسباني سابق: 90% من حكام الليغا يشجعون ريال مدريد

22
MAY
2020
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كشف حكم سابق في الدوري الإسباني لكرة القدم، أن معظم الحكام الحاليين لليغا، هم في الأصل من مشجعي ريال مدريد.
 
وفي تصريحات "صادمة" لإذاعة كادينا سير، أشار الحكم المعتزل إدواردو إيتورالدي غونزاليس، إلى أن 90 بالمئة من حكام الدوري الإسباني، هم مشجعون لريال مدريد.
 
وسبق لغونزاليز أن قال لوسائل الإعلام الإسبانية: "حكام كرة القدم لم يأتوا من المريخ، هم أصبحوا حكاما لأنهم يحبون كرة القدم، وعندما تحب كرة القدم، فأنت في الغالب ستشجع فريقا ما".
 
وأضاف: "معظم الحكام هم في الأصل من مشجعي ريال مدريد، ولكن هذا لا يعني أنهم ينحازون لريال مدريد خلال تحكيمهم المباريات".
 
وتعقيبا على تصريحاته السابقة، أكد غونزاليز لإذاعة كادينا سير: "بالنسبة للحكام الحاليين، 90 بالمئة منهم مشجعون لريال مدريد، و10 بالمئة مشجعون لبرشلونة".
 
وجاءت النسبة التي وضعها غونزاليز لتخطف العنواين في الصحف الإسبانية، الخميس، فهي نسبة مرتفعة جدا، وتثير الجدل حول انحياز الحكام للنادي "الملكي" في صراعة مع برشلونة على لقب الدوري.
 
وكان غونزاليز نفسه قد اعترف بأنه مشجع لأتلتيك بلباو، كونه من مدينة بلباو، ووصف نفسه "بالمحظوظ" لأنه لا يشجع أحد الفريقين الكبيرين بالدوري.
 
وكان غونزاليز قد أعلن اعتزاله التحيكم في 2012، بعد 17 عاما من التحكيم في إسبانيا وفي البطولات القارية والدولية.
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