تشيلسي يجدد عقدي جيرو وكاباييرو لموسم واحد

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قال تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إنه جدد عقدي المهاجم أوليفييه جيرو والحارس ويلي كاباييرو حتى نهاية موسم 2020-2021.

وانضم جيرو إلى تشيلسي قادما من غريمه أرسنال في يناير كانون الثاني 2018 وأحرز المهاجم البالغ عمره 33 عاما ثلاثة أهداف في 13 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم.

وقال فرانك لامبارد مدرب تشيلسي في بيان النادي ”منذ عودتي إلى تشيلسي كان أوليفييه رائعا كلاعب محترف وإنسان بشكل عام.

”يملك إمكانات كبيرة لمساعدة الفريق داخل وخارج الملعب وليس بموهبته فقط لكن المثل الذي يضربه كل يوم والخبرة التي يقدمها لتشكيلتنا الشابة. أنا سعيد للغالية باستمراره في الموسم المقبل“.

وشارك كاباييرو، المنضم من مانشستر سيتي في 2017، في تسع مباريات هذا الموسم.

وأضاف لامبارد ”أثق في ويلي وهو يتدرب بشكل رائع ومحترف مذهل. دخل إلى التشكيلة الأساسية في وقت مبكر من العام الحالي وأظهر أن إمكاناته وخبرته لا يقدران بثمن داخل الفريق“.

وتوقف الدوري الإنجليزي منذ منتصف مارس آذار بسبب جائحة فيروس كورونا لكن الأندية عادت للتدريبات كجزء من ”مشروع استئناف الموسم“ والذي يبدو أنه سيحدث في يونيو حزيران.

وأشارت وسائل إعلام بريطانية يوم الأربعاء إلى أن نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي غاب عن التدريب بسبب مشكلة صحية.