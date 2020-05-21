أوباميانج يطلب مساعدة نوريس قبل خوض سباق افتراضي لفورمولا 1

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سيسعى بيير-إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال للحصول على بعض النصائح من لاندو نوريس سائق مكلارين قبل أن يخوض الثنائي سباقا افتراضيا لفورمولا 1 في حلبة موناكو يوم الأحد.

وسيكون السباق الافتراضي، الذي سيخوضه المشاركون عبر أجهزة محاكاة في منازلهم، نسخة طبق الأصل من السباق الشهير وسيقام في اليوم ذاته الذي كان من المقرر أن يشهد السباق الحقيقي قبل إلغائه.

وتوقفت منافسات فورمولا 1 والدوري الانجليزي الممتاز بسبب جائحة كورونا.

وأوباميانج لاعب منتخب الجابون أحدث لاعب بارز في كرة القدم يدخل عالم السباقات الافتراضية.

وشارك سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي في سباق جائزة إسبانيا الكبرى الافتراضي مع تيبو كورتوا حارس ريال مدريد وأرتور ميلو لاعب وسط برشلونة.

كما شارك أليسيو رومانيولي قائد ميلان في السباق.

وقال نوريس مازحا لأوباميانج، الذي لعب لفريق موناكو في موسم 2010-2011، في مقطع فيديو نشره مكلارين على تويتر ”يجب أن تتحلى بالكفاءة والسرعة.

ورد المهاجم ”سيكون الأمر صعبا بعض الشيء لكني سأتدرب يوميا. بعض المنحنيات صعبة للغاية.

وقال نوريس ”لقد اختاروا لك أصعب حلبة. حلبة موناكو ليست سهلة على الاطلاق“ قبل أن يطلب أوباميانج بعض الوقت للتدرب سويا.

وقال لاعب أرسنال ”بصراحة أنا متاح يوميا. أتدرب لكني متاح لبقية اليوم.. أحتاج بالقطع لبعض النصائح عن السباقات الافتراضية واحتاج إلى مساعدتك يا صديقي“.

لكن عندما يتعلق الأمر بكرة القدم لن يحتاج أوباميانج، الذي تقاسم صدارة هدافي الدوري الممتاز في موسم 2018-2019 وهداف أرسنال هذا الموسم إلى أي مساعدة من السائق البريطاني الشاب.