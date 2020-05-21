living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قصة شعر تورط مدافع توتنهام بانتهاك قوانين بريطانيا

21
MAY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
وقع مدافع نادي توتنهام هوتسبر الإنجليزي، سيرج أورييه، في "ورطة" مع السلطات البريطانية، بسبب قصة شعر.
 
ونشر مدافع توتنهام الإنجليزي، سيرج أورييه، صورة له على حسابه الشخصي على إنستغرام وهو يتباهى بقصة شعره الجديدة، مما استدعى فتح تحقيق بعدم التزامه بتعليمات التباعد الاجتماعي خلال تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في بريطانيا.
 
وقال نادي توتنهام في بيان له "إننا نحقق في الظروف وسنتعامل مع الحادث بالشكل المناسب".
 
وتم تصوير أورييه لدى وصوله إلى مركز التدريب الخاص بفريقه الأربعاء، ومن المقرر أن تبدأ تشكيلة النادي تدريباتها في مجموعات صغيرة بعد الحصول على نتائج اختبار فيروس "كوفيد-19" من رابطة  الدوري الإنجليزي الممتاز.
 
وكان أورييه قد خرق توصيات الحكومة مرتين خلال فترة تفشي جائحة  فيروس كورونا بعد خروجه للركض مع صديق له، وقيامه بالتمارين بالقرب من زميله في النادي اللندني الفرنسي موسى سيسوكو.
 
وسبق لتوتنهام تحذير مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو والعديد من لاعبيه من خرق قوانين العزل التام في المملكة المتحدة، وذلك بعد نشر صور لهم على شبكات التواصل الاجتماعي وهم يتدربون في إحدى المساحات الخضراء بالعاصمة لندن.
 
والتقطت صور لمورينيو مع الفرنسي تانغوي ندومبيلي في حصة تدريبية في حديقة عامة في الضواحي الشمالية للعاصمة حيث شوهد لاعبان آخران من توتنهام هما الكولومبي دافينسون سانشيز وريان سيسينون يركضان جنبًا إلى جنب.
 
واعترف مورينيو بأنه ارتكب خطأ وتقدم باعتذار.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout