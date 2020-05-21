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مدرب ليفربول: العودة للتدريب أشبه بأول أيام المدرسة

21
MAY
2020
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وصف مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، أول حصة تدريبية للاعبي الريدز بعد انقطاع دام أكثر من تسعة أسابيع كـ"أول يوم في المدرسة"، في إشارة إلى سعادته بعودة التدريبات إلى ميلوود
 
وأكد كلوب بعد جلسة مران مع 10 لاعبين، أنه لن يجبر أي لاعب على الحضور إذا لم يكن يشعر بالأمان لذلك.
 
وقال المدرب الألماني إنه يتوقع حضور بقية اللاعبين، لكنه لن يضغط عليهم، مشيرا إلى أن القرار متروك لهم وبمحض إرادتهم الحرة، من دون أي قيود أو عقوبات.
 
وسيقرر مسؤولو الدوري الإنجليزي الأسبوع المقبل موعد عودة التدريبات الطبيعية التي تتضمن التحامات واتصال بين اللاعبين حيث يأملون في استئناف النشاط الشهر القادم.
 
وكان ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 25 نقطة عن مطارده مان سيتي وعلى بعد انتصارين فقط من الفوز بأول ألقابه في الدوري الممتاز منذ 1990 قبل توقف الموسم.
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