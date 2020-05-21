بايرن ميونيخ يعلن تمديد عقد "الحارس العملاق"

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أعلن نادي بايرن ميونيخ، متصدر الدوري الألماني لكرة القدم وبطله في الأعوام السبعة الماضية، الأربعاء، أن حارس مرماه العملاق الدولي مانويل نوير مدد عقده حتى 30 يونيو 2023، واضعا حدا لأسابيع طويلة من المفاوضات.

وقال الرئيس التنفيذي للنادي البافاري، كارل هاينتس رومينيغه، في بيان على موقعه الرسمي "بايرن ميونيخ سعيد جدا بتمديد عقد مانويل حتى 30 يونيو 2023"، مضيفا "مانويل هو أفضل حارس مرمى في العالم وقائدنا".

من جهته، قال نوير: "في الأسابيع التي تلت توقف المسابقات بسبب وباء كورونا المستجد، لم أكن أرغب في اتخاذ قرار لأن لا أحد كان يعرف متى أو كيف ستستمر البوندسليغا".

وأضاف "الآن وقد اتضحت الأمور، أتوقع مستقبلا بكثير من التفاؤل. اشعر بأنني مرتاح جدا في بيتي في بافاريا".

وأكد عضو المجلس التنفيذي للنادي البافاري حارس مرماه الدولي العملاق السابق، أولفير كان، في البيان "يمكنني أن أضع نفسي بسهولة في الوضع الذي يعيش فيه مانويل. نتفهم الاتجاه الذي يريد مانويل اتخاذه في هذه المرحلة من مسيرته المهنية وما هو مهم بالنسبة له. لقد أرسل إشارة قوية بهذا التمديد".

أما المدير الرياضي للنادي الدولي البوسني السابق، حسن صالح حميديتش، فقال "تمديد العقد إشارة مهمة لنادي بايرن ميونيخ ومانويل. معا قمنا بإنشاء وضع مربح للجانبين. هذا ما كان مهما جدا لمانويل ولنا. مانويل يمثل النجاح المستمر لنادي بايرن ميونيخ، من أجل المسؤولية والمعايير العالمية. يسعدني استمرار عملنا معا".

وبدا أن المفاوضات بين النادي البافاري وعملاق عرين المانشافت (34 عاما و92 مباراة دولية) وصلت إلى طريق مسدود في منتصف أبريل الماضي، ولم يكن نوير راضيا عن تسريب تفاصيل متعلقة بالمفاوضات بشأن تمديد عقده لوسائل الإعلام.

ولم يقدم النادي البافاري أي تفاصيل عن هذا الموضوع في بيانه الأربعاء.

وبدت الأطراف المعنية في الأسابيع الأخيرة قريبة غلى التوصل لاتفاق، وقال رومينيغه نفسه إنه "متفائل بحذر" بخصوص تمديد نوير لعقده.

وبحسب وسائل الإعلام الألمانية، كان نوير يطالب بتمديد عقده حتى عام 2025، فيما يرغب بايرن في تمديده حتى عام 2023 حيث سيكون عمر الحارس 37 عاما، مشيرة إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، طلب وكيل أعماله توماس كروث راتبا سنويا قدره 20 مليون يورو، وهو أعلى بكثير من العرض المقدم من بايرن.

وفضلا عن تتويجه بلقب أفضل حارس مرمى في العالم 4 مرات، ولقب بطل العالم 2014 مع المنتخب الوطني، لا يزال نوير قائدا لبايرن حيث لعب معه 374 مباراة منذ انضمامه إلى صفوفه قادما من شالكه عام 2011، حيث اهتزت شباكه 266 مرة (بمعدل 0.71 هدف في المباراة الواحدة) وحافظ على نظافة شباكه 189 مرة.

وتوج نوير مع بايرن بـ7 ألقاب في الدوري و5 في مسابقة الكأس ولقب دوري أبطال أوروبا عام 2013.