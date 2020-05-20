لاعبو ليفربول يعودون للتمارين.. ومشجع وفي بالانتظار! (صور)

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بعد موافقة أندية الدوري الإنجليزي الإثنين على السماح بالتمارين الجماعية ضمن مجموعات صغيرة اعتباراً من الثلاثاء، ووسط اجراءات صحية صارمة، عاد لاعبو ليفربول الى التمارين منذ صباح الثلاثاء حيث التقطت كاميرات عند مدخل الملعب وصول اللاعبين توالياً.

وتأتي عودة التمارين في إطار التحضير لاستئناف الموسم الذي توقف منذ مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

من جهة اخرى، التقط احد المصورين صور لرجل وقف على حائط المدينة الرياضية الخاصة بفريق ليفربول مع طفله لكي يشاهد تمارين الفريق بعد انقطاع كبير، في صورة لافة بالفعل.