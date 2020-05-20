living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رونالدو يعود لتدريبات "اليوفي" بعد 10 أسابيع من الغياب

20
MAY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
عاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الثلاثاء، إلى مقر التدريب في ناديه يوفنتوس الإيطالي، وذلك للمرة الأولى بعد غياب دام نحو 10 أسابيع، بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.
 
فبعد أن قضى فترة عزل لمدة أسبوعين في منزله في تورينو، قاد كريستيانو رونالدو بنفسه سيارته الجيب ذات الزجاج الداكن إلى مقر "كونتيناسا" التدريبي الخاص بفريق يوفنتوس.
 
ومن المنتظر أن يخضع رونالدو، البالغ من العمر 35 عاما، لفحوص طبية وبدنية قبل الانضمام إلى زملائه في التدريبات الخاصة بفريق السيدة العجوز بحسب تقارير في الصحف المحلية.
 
وكان لاعبو يوفنتوس عاودوا تدريباتهم الفردية اعتبارا من الرابع من مايو، في اليوم ذاته الذي عاد فيه رونالدو، الحائز على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات، إلى تورينو بعد شهرين أمضاهما في البرتغال، بحسب ما ذكرت فرانس برس.
 
يشار إلى أن النجم البرتغالي كان قد خاض آخر مباراة له في صفوف يوفنتوس عندما تغلب على إنتر ميلان بهدفين دون مقابل في 8 مارس الماضي، قبل أن يتوقف الدوري الإيطالي في اليوم التالي بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد المسبب لوباء كوفيد-19، والذي أودى بحياة أكثر من 32 ألف شخص في إيطاليا.
 
وقبل توقف الدوري الإيطالي، كان فريق يوفنتوس، الفائز باللقب في المواسم الثمانية الماضية، يتقدم على فريق العاصمة لاتسيو بفارق نقطة واحدة في صدارة الدوري المحلي.
 
وبعودته إلى مقر التدريبات التابع للفريق، بات رونالدو أول لاعب أجنبي من بين اللاعبين الذين غادروا إيطاليا خلال فترة الحجر الصحي الذين يعودون إلى المقر التدريبي.
 
وكانت رابطة الدوري الإيطالي تأمل في معاودة الأندية تدريباتها الجماعية اعتبارا من أمس الاثنين، لكن اللجنة العلمية والفنية لم توافق حتى الآن على البروتوكول الصحي، على أن تعلن قرارها رسميا في غضون الاسبوع الحالي.
 
كما أصدر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بيانا، مساء الاثنين، أكد فيه بأن جميع مسابقاته ستبقى معلقة حتى 14 يونيو بموجب المرسوم الحكومي الصادر الاثنين أيضا بهذا الصدد، حيث أشار رئيس الوزراء جوزيبي كونتي إلى أن حكومته تحتاج إلى "المزيد من الضمانات" قبل أن تمنح الضوء الأخضر لاستئناف نشاط الدوري المحلي.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout