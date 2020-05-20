أندية أوروبية تخوض مباريات خيرية لدعم المرافق الطبية

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يعتزم ريال مدريد وبايرن ميونيخ وإنتر ميلان لعب سلسلة من المباريات الودية، العام المقبل، هدفها جمع أموال للمرافق الطبية في إيطاليا وإسبانيا.

وقد أُطلق على الدورة الثلاثية اسم "كأس التضامن الأوروبية"، ومن المقرر أن يحصل الآلاف من أفراد الأطقم الطبية ومقدمي الرعاية على تذاكر لحضور المباريات تكريما لعملهم في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

ومن المزمع تحديد مواعيد المباريات عندما يكون جدول عام 2021 واضحا، ويسمح للجمهور بالعودة إلى الملاعب، حسبما ذكرت "الأسوشيتد برس".

وفي خطوتين متوازيتين تشيران إلى عودة ربما تكون قريبة لأفضل بطولتي كرة قدم في العالم، عاد لاعبو الدوري الإسباني إلى التدريبات الجماعية، الاثنين، فيما سيتخذ نظراؤهم في إنجلترا الخطوة ذاتها الثلاثاء.

وتأتي الخطوة الإسبانية بعد أن أصبح الدوري الألماني أول دوري لكرة القدم في العالم يستأنف مبارياته خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وستعود أندية الدوري الإنجليزي الممتاز للتدريبات، الثلاثاء، بعد الاتفاق على السماح بحصص من "مجموعات صغيرة" في البداية، فيما يتوقع عودة التدريبات الطبيعية، التي تتضمن التحامات، الأسبوع المقبل.