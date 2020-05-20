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رايولا يكشف سر عدم انضمام "الغول الصغير" للسيدة العجوز

20
MAY
2020
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كشف وكيل أعمال المهاجم النرويجي، الصاعد بقوة بصفوف بوروسيا دورتموند الألماني، إرلينغ هالاند عن الأسباب التي دعت إلى عدم انضمام اللاعب لصفوف نادي يوفنتوس الإيطالي.
 
وقال مينو رايولا، أحد أبرز وكلاء لاعبي كرة القدم في العالم، في تصريح لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية إن نادي يوفنتوس الإيطالي كان سيضع هالاند في فريق الشباب لو ضمه إلى صفوفه.
 
وأضاف: "لماذا لم ينتقل هالاند إلى يوفنتوس؟ كانوا سيضعونه في فريق تحت 23 عاما.. وإذا لم يحصل ذلك، كان سيكون بديلا للمهاجم الأرجنتيني المخضرم غونزالو هيغواين"، وفقا لما ذكرته فرانس برس.
 
وكان يوفنتوس من الأندية التي حاولت ضم إرلينغ هالاند قبل قدومه إلى دورتموند، فيما تشير تقارير إلى أنه سيعيد المحاولة، نظرا لبند جزائي في عقده يتيح له الرحيل مقابل 75 مليون يورو في يوليو 2021.
 
وخطف هالاند الأضواء بسرعة بعد قدومه إلى بروسيا دورتموند، إذ حقق ثلاثية "هاتريك" في 23 دقيقة في أول مباراة له بعد نزوله بديلا.
 
وبعد انتقاله خلال الميركاتو الشتوي إلى دورتموند من سالزبورغ النمساوي مقابل 20 مليون يورو، يقدم هالاند، 19 عاما، أداء بالغ الروعة مع دورتموند وسجل له 10 أهداف في 9 مباريات في الدوري المحلي.
 
ويحتل دورتموند حاليا المركز الثاني في الدوري الألماني، بفارق 4 نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر وحامل اللقب في آخر 7 مواسم، وقد ودع دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي أمام باريس سان جرمان الفرنسي.
 
ومع استئناف الدوري إثر إجازة قسرية بسبب فيروس كورونا الجديد، افتتح هالاند التسجيل لدورتموند خلال الفوز الكبير على جاره شالكه 4-صفر، رافعا رصيده إلى 41 هدفا هذا الموسم في 34 مباراة في جميع المسابقات والهدف الثالث عشر له في 12 مباراة مع دورتموند.
 
وحقق هالاند، الذي يصفه البعض بـ"الغول الصغير"، أرقاما قياسية رائعة في بطولة التشامبيونزليغ، منها على سبيل المثال أنه انضم إلى الفرنسي كريم بنزيمة كثاني مراهق في تاريخ البطولة يسجل في المباريات الثلاثة الأولى التي خاضها في البطولة.
 
كما انضم إلى الإيطالي أليساندرو ديل بيرو والبرازيلي نيمار والبرتغالي كريستيانو رونالدو والبولندي روبرت ليفاندوفيسكي بالتسجيل في 5 مباريات متتالية في البطولة. 
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