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مع اقتراب عودة البريميرليغ.. "قاهر ليفربول" يرفض التدريب

20
MAY
2020
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كشف قائد نادي واتفورد، الذي ينافس بالدوري الإنجليزي الممتاز، أنه لن يعود للتدريبات المقررة، استعدادا لعودة منافسات الدوري.
 
وكانت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، قد أعلنت الثلاثاء، أنه من بين 748 فحصا لفيروس كورونا المستجد،  تم اكتشاف 6 حالات إيجابية تتعلق بلاعبين وأعضاء جهاز فني لثلاثة أندية مختلفة.
 
وقالت الرابطة في بيان إن "اللاعبين أو أعضاء الجهاز الفني للأندية التي جاءت فحوصاتها إيجابية، سيخضعون الآن للحجر الصحي الذاتي لمدة 7 أيام"، دون الكشف عن أسماء اللاعبين أو الأندية المعنية بالفحوصات الإيجابية.
 
يذكر أن التحاد قد سمح لأندية البريميرليغ بالعودة الى التدريبات، الثلاثاء، وذلك تمهيدا لاستئناف المسابقة في منتصف يونيو المقبل.
 
لكن قائد نادي واتفورد، الإنجليزي تروي ديني، رفض العودة للتدريبات، في تصريحات "صادمة" جاءت الثلاثاء.
 
وقال ديني: "لن أعود للتدريبات. ابني عمره 5 أشهر ولديه صعوبات بالتنفسن لا أريد أن أعود للمنزل وأعرض حياته للخطر".
 
وأضاف: "السود والآسيويين والأعراق المختلطة معرضون للإصابة بكورونا أكثر بأربع مرات.. هل هناك فحوصات إضافية لنا؟ لا".
 
وتأتي تصريحات ديني لتعقد الموضوع أكثر قبل عودة الدوري، الذي يعارضه عدد كبير من اللاعبين والأندية، خاصة التي تصارع على الهبوط.
 
وقال ديني ساخرا: "يمنع علي حلاقة شعري في محلات الحلاقة، حتى يوليو، ولكن سيسمح لي بالجلوس مع 19 آخرين (زملائه بالفريق) في غرف مغلقة؟".
 
وتحاول رابطة الدوري الإنجليزي إقناع اللاعبين بالعودة للتدريبات، أملا باستكمال منافسات الدوري المتوقف منذ مارس الماضي.
 
يذكر أن ديني قاد واتفورد لإلحاق الهزيمة الوحيدة لليفربول في الدوري هذا الموسم، عندما استطاع واتفورد الانتصار بنتيجة 3-0 على "الريدز" نهاية فبراير الماضي، قبل أسابيع من إيقاف الدوري.
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