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هل يعود الدوري الإيطالي؟.. الحسم في غضون أيام

20
MAY
2020
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قال وزير الرياضة الإيطالي، فينشنزو سبادافورا، الثلاثاء، إن الحكومة ستقرر في 28 مايو الحالي إمكانية استئناف دوري الدرجة الأولى المحلي لكرة القدم وموعد استئنافه.
 
وأضاف سبادافورا أيضا أن الأندية يمكنها استئناف التدريبات في مجموعات على الفور.
 
وتوقف الدوري الإيطالي في التاسع من مارس الماضي وتأمل الأندية في العودة للنشاط منتصف الشهر المقبل، لكنها لا تزال في انتظار موافقة الحكومة.
 
وقال سبادافورا لمحطة راي التلفزيونية الرسمية الإيطالية إنه حدد موعدا مع مسؤولي الاتحاد المحلي لكرة القدم ورابطة الدوري الأسبوع المقبل.
 
وأضاف "أعتقد أنه سيكون لدينا كافة المعلومات والبيانات التي نحتاجها لاتخاذ قرار بشأن استئناف النشاط وموعد ذلك. سنعرف في 28 مايو الحالي ما إذا كان الدوري سيستأنف".
 
وفي وقت سابق، أوضح سبادافورا لوكالة الأنباء الإيطالية أن استئناف البطولة يتوقف على تقدم منحنى العدوى بفيروس كورونا.
 
وأضاف "في حال انخفاض منحنى العدوى يمكنا التأكد من الموعد المتوقع لاستئناف الدوري لكن علينا أن نصل إلى هذا الهدف تدريجيا ونتحرك بحذر ومسؤولية".
 
وصوتت أندية الدوري الإيطالي في وقت سابق من الشهر الحالي على استئناف النشاط في 13 يونيو المقبل، لكن الحكومة مددت منذ ذلك الحين حظرها للأحداث الرياضية حتى 14 يونيو.
 
ويتمثل العائق الرئيسي في إصرار الحكومة على أنه في حال إصابة لاعب واحد بالفيروس يجب على الفريق بالكامل دخول الحجر الصحي لمدة 14 يوما، بينما ترى الأندية أن عزل اللاعب وحده سيكون كافيا.
 
كما تعارض الأندية خضوع كل الفريق بما في ذلك الطاقم التدريبي والجهاز المعاون لمعسكر تدريبي معزول تماما قبل استئناف الدوري، إذ ترى أن ذلك الوضع سيصنع مشاكل لوجستية كبيرة.
 
ويتبقى 12 جولة على نهاية الدوري الإيطالي إلى جانب بعض المباريات المؤجلة من جولات سابقة.
 
ويتصدر يوفنتوس حامل اللقب، الساعي للقبه التاسع على التوالي، المسابقة بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو.
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