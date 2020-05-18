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قبلة وعناق.. ألمانيا تخشى "مخالفات البوندسليغا"

18
MAY
2020
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دعا سياسي ألماني، الأحد، إلى التشدد في تطبيق البروتوكول الصحي المرافق لعودة مباريات دوري كرة القدم، بعد رصد مخالفات على هامش لقاءات السبت، شملت العناق والتقبيل احتفالا بالأهداف.
 
وأصبح الدوري الألماني "بوندسليغا"، السبت، أول بطولة كرة قدم أوروبية كبرى تعاود نشاطها بعد توقف شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد.
 
وستقام المباريات من دون جمهور، وترافقها إجراءات صحية صارمة للوقاية من أي تفشٍ محتمل لـ"كوفيد-19".
 
وخلال المباريات الـ6 من المرحلة السادسة والعشرين التي أقيمت، السبت، تم احترام القيود الصحية بشكل عام، لكن سجلت أيضا بعض المخالفات.
 
وقال وزير الدولة لمقاطعة بافاريا ماركوس سويدر لقناة "سبورت 1"، الأحد، إن "كرة القدم أمام مهمة هائلة لتكون نموذجا يحتذى به، لذا علينا احترام التعليمات والانتباه".
 
ووضعت رابطة الدوري بروتوكولا صحيا، من 50 صفحة، يشمل مختلف مناحي التدريب والمباريات وتصرف أفراد الفرق خارج حدود الملعب.
 
ومن أبرز التوصيات فيه، احترام التباعد الاجتماعي خلال الاحتفال بالأهداف، ومنع المصافحة باليد بين اللاعبين.
 
وعلى رغم التزام معظم اللاعبين بهذه الأمور، السبت، رصدت مخالفات لها.
 
فخلال احتفال لاعبي هرتا برلين بهدف في مرمى مضيفهم هوفنهايم (3-صفر)، طبع البلجيكي ديدريك بويوتا قبلة على خد زميله الصربي ماركو غرويتش.
 
كما تعانق عدد من لاعبي بوروسيا مونشنغلادباخ بعد تسجيل هدف في مرمى مضيفهم إينتراخت فرانكفورت (3-1).
 
وعلّق سويدر بالقول "لم أحبذ ذلك (..) على اللاعبين احترام القواعد".
 
إلا أن بويوتا أوضح عبر منشور مرفقا بفيديو على حسابه على إنستغرام الأحد أنها "لم تكن قبلة أو احتفالا. أعتذر لأنني وضعت يداي على وجه ماركو غرويتش. كنت أعطيه التعليمات خلال تنفيذ ركلة ثابتة".
 
وتابع "علينا أن نكون حذرين الآن ونحن نلعب في هذه الظروف. يجب أن نتأقلم مع الطريقة التي علينا أن نلعب ونحتفل فيها".
 
لكن مدرب هرتا برلين، برونو لاباديا، دافع عن لاعبيه بالقول "لقد خضعنا للفحوص (لكشف كوفيد-19) مرات عدة إلى درجة يمكننا السماح بذلك".
 
وسبق لنادي العاصمة أن عاقب لاعبه الإيفواري سالومون كالو بعد تداول شريط مصوّر يظهر قيامه بمصافحة زملائه على هامش حصة تدريبية.
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