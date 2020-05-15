living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عودة ديمبيلي.. صداع جديد في رأس برشلونة

15
MAY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلن نادي برشلونة عودة نجمه الفرنسي عثمان ديمبلي بعد غياب طويل بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل ثلاثة أشهر.
إ
وكان ديمبيلي قد تعرض لإصابة بتمزق في أوتار العضلة ذات الرأسين بالفخذ الأيمن في فبراير الماضي، مما أدى إلى خضوعه لعملية جراحية في فنلندا.
 
ومنذ تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، عاد ديمبيلي إلى فرنسا، حيث بقي طوال الأشهر الماضية في الحجر المنزلي مع أسرته، قبل أن يعود ويخضع لاختبار  "كوفيد-19" الاثنين الماضي.
 
ولم يشارك النجم الفرنسي في تدريبات الفريق التي انطلقت الجمعة الماضي، إذ يتوقع أن يبدأ برنامجه التأهيلي المنفرد في الفترة الحالية، تمهيدا لعودته مع استكمال الموسم.
 
ولكن، وبحسب صحيفة "إس" الإسبانية فإن مستقبل ديمبيلي مع برشلونة يبدو غامضا، فاللاعب الذي كلف خزينة العملاق الكتالوني الكثير من النقود، أصابته لعنة الإصابات بالإضافة إلى تميزه بسلوكيات غير انضباطية على مستوى التدريب واللياقة.
 
وكانت تقارير إعلامية ذكرت في وقت سابق أن إدارة النادي وجهت "إنذارا حاسما" للاعب المشاكس الموسم الماضي بالكف عن تصرفاته المستفزة.
 
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ثمة انزعاج من ديمبيلي الذي تكلف إحضاره 140 مليون يورو  قبل أن يعاني من 8 إصابات خطيرة، مما جعله يقضى 425 يومًا في العيادات في برشلونة.
 
وبحلول الوقت الذي يتمكن فيه من اللعب مرة أخرى، ربما سيكون مضى عليه أكثر من 500 يوم.
 
 وخارج أسوار الملعب، لم يكن سلوك اللاعب الأسمر بالمثالي، إذ أوضح ميكايل نايا ، طاهيه الشخصي السابق، في مقابلة مع صحفية "لو باريزيان" الفرنسية  أن ديمبيلي إنسان جيد على الصعيد الإنساني، مضيفا: "لكنه لا يسيطر على حياته. ولا يحترم الوقت الذي يجب أن يرتاح فيه على الإطلاق".
 
ورأت صحيفة "إس" أن نادي برشلونة لا يملك الآن سوى التعامل مع مشاكل ديمبيلي ومحاولة حلها، لأن بيعه في الموسم القادم سيكون صعبا للغاية بسبب الضائقة المالية التي تعاني منها الأندية الراغبة في التعاقد معه، والناجمة عن تفشي فيروس كورونا.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout