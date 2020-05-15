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ماني يعترف: صلاح سبب لي "مخاوف كثيرة"

15
MAY
2020
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اعترف النجم السنغالي، ساديو ماني، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، أن تعاقد ناديه مع الدولي المصري محمد صلاح صيف 2017، جعله يخاف على مركزه الأساسي في التشكيلة، مما ساهم في ارتفاع مستواه بشكل كبير.
 
وكشف ماني، لصحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية، أن الألماني يورغن كلوب، لم يخبره أن البرازيلي فيليبي كوتينيو، لاعب بايرن ميونيخ الألماني الحالي، سيرحل عن صفوف الفريق، حينما طلب منه التأكد من المشاركة بانتظام في التشكيلة الأساسية لليفربول بعد انضمام محمد صلاح إلى النادي الإنجليزي، قادما من روما الإيطالي.
 
وأوضح النجم السنغالي أنه سأل عن دوره في الفريق بعد انضمام صلاح، فقال له الألماني إنه سيكون له دور بارز، لكنه لم يتطرق إلى الحديث عن رحيل كوتينيو.
 
وأضاف "قال لي كلوب أنه يثق بي وأني سألعب إلى حد الإرهاق، ومع ذك لقد قلت له أنني أريد أن ألعب".
 
وتابع: "كلوب قال إنه كان عليه أن يدير الفريق، ولقد كان في وقتها حقيقة أيضا، أن كوتينيو على وشك المغادرة ولم يرغب في إخباري بذلك في حينها".
 
وغادر كوتينيو إلى برشلونة في يناير 2018، ليواصل كلوب الاعتماد على ماني أساسيا برفقة الثنائي محمد صلاح وروبرتو فيرمينو.
 
واعترف المهاجم السنغالي، قائلا: "عند قدوم محمد صلاح، كان كوتينيو لاعبا أساسيا مع فيرمينو، لذلك شعرت بأنني سأجلس على دكة البدلاء، وهو ما جعلني ألعب بأقصى مستوى ممكن".
 
وذكر: "حاولت ان أرفع من أدائي وعند انتقال كوتينيو، لم يعني ذلك أن المنافسة انتهت سعيت للتطور مرة بعد مرة".
 
يذكر أن ساديو ماني انتقل إلى صفوف ليفربول قادما من فريق ساوثهمبتون عام 2016 مقابل 41 مليون يورو، وشارك في 161 مباراة مع "الريدز" وسجل 77 هدفا إضافة إلى 34 تمريرة حاسمة.
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