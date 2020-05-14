living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مالك مانشستر سيتي يعتزم شراء ناد روسي

14
MAY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تدرس مجموعة سيتي لكرة القدم "City Football Group" التي تمتلك نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الاستحواذ على ناد روسي لكرة القدم، وذلك وفقا لموقع "RB-Sport".
  
وتأسست مجموعة سيتي لكرة القدم "City Football Group" التابعة للشيخ الإماراتي منصور بن زايد آل نهيان، القابضة عام 2014، للإشراف على إنشاء وإدارة مجموعة من نوادي كرة القدم، تحت رعاية نادي مانشستر سيتي.
 
وتدير مجموعة أبوظبي الاتحاد للتنمية والاستثمار هذه المجموعة، التي تضم عددا من الأندية، وهي:  مانشستر سيتي، نادي نيويورك سيتي الأمريكي، نادي ملبورن سيتي الأسترالي، نادي يوكوهاما مارينوس الياباني، مونتيفيديو سيتي الأوروغوياني، مومباي سيتي الهندي، جيرونا الإسباني، ونادي " Sichuan Jiuniu F.C." الصيني، ولوميل البلجيكي.
 
وفقا لمعلومات "RB-Sport"، فإن المجموعة "CFG" مهتمة الآن بسوق روسيا لكرة القدم، وذلك بعد أن نال إعجاب المسؤولين فيها تنظيم روسيا لنهائيات بطولة كأس العالم 2018، واهتمام السكان في البلاد بكرة القدم.
 
وأجرى مسؤولو "CFG" محادثات بالفعل في فبراير، عبر وسطاء مع أحد الأندية الروسية. ولكن تم تعليقها في ذلك الوقت، بسبب مشاكل مانشستر سيتي مع قواعد اللعب المالي النظيف، ومن ثم انتشر وباء كورونا.
 
وتدرس مجموعة "City Football Group" بشكل أساسي أندية الدوري الروسي الممتاز، وهي مستعدة للاستحواذ على جزء من الأسهم والاستثمار في الفريق، وذلك وفقا للمبدأ نفسه، حيث اشترت جزئيا الحقوق على مومباي سيتي وجيرونا ويوكوهاما و" Sichuan Jiuniu F.C" ولوميل.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout