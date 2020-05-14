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برشلونة يصدم جماهيره قبل استئناف الدوري

14
MAY
2020
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كشفت تقارير إسبانية اليوم الأربعاء، أن نادي برشلونة يرفض رد أموال تذاكر الموسم، بعد تعليقه بسبب وباء كورونا للمشتركين والأعضاء، وعدم المطالبة برد ثمن تذاكر حضور المباريات المتبقية.
 
وقالت صحيفة "آرا" أن برشلونة لن يعيد الأموال للمشتركين، ويأتي ذلك على الرغم من أن المبارايات المتبقية من الموسم ستلعب خلف الأبواب المغلقة من دون حضور جماهيري، وذلك حال اتخذ قرارا نهائيا باستئناف الليغا.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يدرس بعض الحلول حاليا مع المشتركين، من ضمنها أن يطلب منهم التخلي عن جزء من المال الذي دفعوه للحصول على تذاكر المباريات.
 
ويملك برشلونة نحو 85 ألف مشترك، يدفعون ما بين 150 و1250 يورو، مقابل كل اشتراك سنوي.
 
وبعد تعليق الدوريات بسبب جاحة كورونا، واجهت الأندية معضلة متمثلة في تذاكر المباريات التي تم بيعها للجماهير، ووافقت بعض الأندية على رد قيمتها للجماهير، أو أن تحضر بها في الموسم المقبل، لكن البعض الآخر رفض رد قيمة التذاكر ومن ضمنها برشلونة.
 
وسمحت الحكومة الإسبانية مؤخرا بالتعاون مع رابطة الليغا للأندية بالعودة إلى التدريبات، تمهيدا لاستئناف الدوري في الأيام المقبلة، بعد تعليقه منذ منتصف شهر مارس الماضي.
 
واستقرت رابطة الدوري الإسباني على عودة المباريات مرة آخرى في الثاني عشر من شهر يونيو المقبل، وخلف أبواب مغلقة من أجل استكمال الموسم.
روسيا اليوم
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