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عودة الدوري الإنجليزي.. "تحد مستحيل" بسبب لقاء القمة

14
MAY
2020
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بسبب القيود المتعلقة بفيروس كورونا، تشعر الشرطة البريطانية بالقلق من تجمع الجماهير خارج الملاعب، رغم عدم السماح لها بحضور مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز التي يفترض أن تستأنف قريبا.
 
وناقشت الأندية هذا الأسبوع كيفية استكمال الموسم، وتلقت آمال استئناف المباريات في يونيو دفعة قوية بإعلان الحكومة أن رياضات الصفوة يمكنها العودة بعد أول يونيو.
 
وتم إبلاغ الأندية بأن أي استئناف للموسم سيشهد إقامة المباريات على ملاعب محايدة، يتم الموافقة عليها من وجهة نظر تتعلق بالصحة والسلامة، لكن الأمل لا يزال يحدوها في العثور على وسيلة لخوض المباريات داخل وخارج الديار.
 
وأبلغ قائد شرطة مانشستر الكبرى إيان هوبكينز الصحفيين: "أنا واثق أن مباراة ليفربول على ملعب مانشستر سيتي ستجتذب جماهير، سواء كان مسموحا لهم الدخول أو لا. الأمر يتطلب التفكير مليا".
 
وأضاف: "ما نخشاه أن يذهب الناس إلى الملاعب المحايدة أو ملاعب أنديتها، وبعض هذه المواقف قد تسبب مشكلة".
 
وقال هوبكينز إنه "من وجهة نظر شرطية، فإن الأمر سيمثل تحديا مستحيلا".
 
وأردف: "لكننا في أوقات صعبة، والمشكلة تبقى صحية، لذلك فإن التفكير في قدوم مجموعات كبيرة من الناس معا أو عدم احترام التباعد الاجتماعي يبدو صعبا".
 
وأصيب أكثر من 226 ألف شخص بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة، وتوفي ما يزيد على 32 ألف شخص.
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