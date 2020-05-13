الأندية الإيطالية تتفق على موعد استئناف الكالتشيو

A + A -

محمود طه - أخبار الآن-

اقترحت أندية كرة القدم الإيطالية، اليوم الأربعاء، تاريخ 13 حزيران المقبل موعدًا لاستئناف منافسات الدوري المحلي المعلق منذ أكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد، بعد الاتفاق على البروتوكول الصحي لمعاودة التمارين الجماعية.

وتوقفت الأنشطة الرياضية في إيطاليا بما فيها مباريات الكالتشيو منذ التاسع من مارس الماضي على خلفية تفشي جائحة ”كوفيد-19“. وبعدما سبق للأندية أن أبدت رغبتها في إنهاء موسم 2019-2020، طرحت للمرة الأولى اليوم موعدًا محددًا، سيكون اعتماده نهائيًا رهن موافقة حكومة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي.

وفي حال نيل هذا الموعد الضوء الأخضر، ستصبح إيطاليا، إحدى أكثر الدول تأثرًا بـ ”كوفيد-19“ على صعيد الوفيات في العالم، ثاني بطولة أوروبية وطنية كبرى تحدد موعدًا لاستئناف المنافسات، بعد ألمانيا، حيث تعود عجلة البوندسليغا للدوران بدءًا من 16 مايو.

وستكون كل عودة إلى ملاعب كرة القدم خلف أبواب موصدة ودون جمهور، في ظل المخاوف الصحية التي يفرضها فيروس كورونا، على رغم بدء بعض الدول تخفيف إجراءات الإغلاق التي فرضت للحد من تفشيه في الفترة الماضية.

وجاء في بيان إثر جمعية عمومية للأندية العشرين في الدوري الإيطالي اليوم: ”في ما يتعلق باستئناف النشاطات الرياضية ومع احترام قرارات الحكومة وبما يتطابق مع البروتوكولات الطبية لحماية اللاعبين، تم اختيار تاريخ 13 حزيران من أجل استئناف البطولة“.

وأشارت تقارير إلى أن 16 ناديا في الكالتشيو وافقت على هذا التاريخ، بينما صوتّت الأندية الأربعة الأخرى لعودةٍ في 20 حزيران.

وتوقف الدوري الإيطالي بعد المرحلة السادسة والعشرين من أصل 38، مع تصدر يوفنتوس بطل المواسم الثمانية الماضية، بفارق نقطة واحدة فقط أمام لاتسيو (63 مقابل 62). وفي حين تتبقى 12 مباراة لمعظم الفرق، بتوجب على أخرى خوض 13 بسبب تأجيل مباريات في الفترة التي سبقت التاسع من مارس، مع بدء تفشي الفيروس على نطاق واسع لاسيما في شمال إيطاليا.