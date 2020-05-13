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رئيس بلدية لندن عارض استئناف الدوري الممتاز في يونيو

13
MAY
2020
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قال متحدث باسم مكتب رئيس بلدية لندن إن صادق خان رئيس البلدية عارض فكرة استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز في العاصمة الشهر المقبل بينما يواصل فيروس كورونا حصد مئات الأرواح في المملكة المتحدة كل يوم.
 
وتعززت إمكانية استئناف الدوري الشهر المقبل بعدما وافقت الحكومة على عودة النشاط الرياضي بدون جماهير بعد أول يونيو حزيران.
 
وأبلغ المتحدث صحيفة إيفنينج ستاندرد ”صادق عازم على استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز ومنافسات المحترفين.
 
”لكن الدولة ما زالت في أزمة ومئات الأشخاص يموتون كل يوم ويؤمن أنه من المبكر الحديث عن استئناف الدوري الممتاز ومنافسات المحترفين في العاصمة“.
 
وتتخذ خمسة أندية في الدوري الممتاز من لندن مقرا لها من بينها أرسنال وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير.
 
وأضاف المتحدث ”كمشجع لليفربول يريد صادق عودة الدوري الممتاز. لكن هذا يمكن أن يحدث عندما يكون الوضع آمنا ولا يمكن أن يزيد من أعباء خدمات الصحة الوطنية والطوارئ“.
 
ويتصدر ليفربول البطولة قبل تسع جولات من النهاية ويحتاج إلى ست نقاط فقط لحسم اللقب.
 
وتم إرسال البرتوكول الرسمي لاستئناف الدوري إلى الأندية والمدربين.
 
وسيخضع اللاعبون للكشف عن الفيروس مرتين في الأسبوع والتأكد من درجة حرارتهم يوميا بالإضافة إلى منعهم من التجمعات والذهاب من وإلى التدريبات مع زملاء لهم.
 
وعانت المملكة المتحدة من أسوأ تأثير للفيروس في أوروبا بوفاة أكثر من 32 ألف شخص وإصابة ما لا يقل عن 223 ألفا.
Reuters
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