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التلفزيون الصيني يواصل مقاطعة مباريات دوري السلة الأمريكي للمحترفين

13
MAY
2020
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نقلت وسائل إعلام عن التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في) قوله في بيان يوم الثلاثاء إنه سيواصل مقاطعة بث مباريات دوري السلة الأمريكي للمحترفين في البلاد.
 
ولم يبث التلفزيون المركزي الصيني الذي يملك الحقوق الحصرية لدوري السلة الأمريكي أي مباراة من البطولة الشهيرة منذ أن عبر داريل موري مدير عام فريق هيوستون روكتس عن دعمه للاحتجاجات في هونج كونج العام الماضي.
 
وقالت صحيفة جلوبال تايمز في حسابها على تويتر ”التلفزيون المركزي الصيني ينفي الشائعات بأنه سيعيد بث مباريات دوري السلة الأمريكي للمحترفين ويكرر موقفه الثابت من السيادة الوطنية.
 
”علق التلفزيون المركزي الصيني بث مباريات الدوري الأمريكي للمحترفين في أكتوبر 2019 بعد تغريدة داريل موري المسؤول في هيوستون روكتس لدعم مثيري الشغب في هونج كونج“.
 
وألغى رعاة وشركاء من الصين ارتباطاتهم بدوري السلة الأمريكي بعد تلك الواقعة.
 
واعتذر موري مدير عام روكتس عن أي ضرر سببته التغريدة التي حذفها على الفور.
 
لكن الحكومة الصينية وعشاق السلة ورعاة عبروا عن استيائهم ما أدى إلى خسارة البطولة لشركاء ومؤسسات إعلامية تبث مباريات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأحد أهم الأسواق لدوري السلة الأمريكي.
Reuters
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