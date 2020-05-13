تقارير: فيتل سيرحل عن فيراري

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ذكرت تقارير إعلامية ألمانية أن سباستيان فيتل، بطل العالم أربع مرات، سيرحل عن فيراري المنافس ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بنهاية العام، بعد توقف مفاوضات تجديد العقد.

ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق من الفريق الإيطالي.

وأشارت صحيفة "بيلد" ومجلة "أوتو موتور أوند شبورت" إلى أن السائق البالغ عمره 32 عاما، الذي ينتهي عقده بنهاية 2020، رفض العرض المقدم من فريقه الإيطالي.

وقالتا إن الانفصال عن فيراري، أنجح وأقدم فرق البطولة، ربما يتم الإعلان عنه رسميا الثلاثاء.

وفي وقت سابق أوضحت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن فيراري قدم عرضا بتجديد عقد سباستيان فيتل لموسم واحد، مع تخفيض راتبه.

وانضم فيتل إلى فيراري في 2015 بعد الفوز بجميع ألقابه مع "رد بول"، وكان يحلم بالسير على خطى بطل طفولته مايكل شوماخر الذي نال خمسة من سبعة ألقاب له في فورمولا 1 مع فيراري.