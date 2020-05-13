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قبل عودة الليغا.. بيكيه "قلق" ويطالب بالتروي

13
MAY
2020
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أعرب مدافع برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه عن قلقه من عودة منافسات الدوري المحلي قريبا، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.
 
وطالب بيكيه في تصريحات تلفزيونية نقلتهات صحيفة "أس" الرياضية الإسبانية، بـ"التروي قليلا" بشأن العودة إلى الملاعب، مؤكدا في الوقت نفسه أنه يتفهم ضرروة استئناف مباريات الليغا لتلافي تأثيرات مالية سلبية في حال إنهاء الموسم الجاري قبل استكماله.
 
وتابع: "اللعب خلف أبواب مغلقة ليس الطريقة التي بها، لكن إنهاء الموسم دون اللعب مرة أخرى لن يكون جيدا أيضا حتى لو كان برشلونة في القمة".
 
وأردف: "منذ فترة طويلة لم نلعب مباريات، لذلك أقول للمسؤولين في الدوري الإسباني إن منحنا أيام تدريب أكثر لن يكون أمرا سيئا، من أجل تجنب الإصابات".
 
وبعد عودته إلى التدريب مع برشلونة، الجمعة، قال بيكيه: "حتى الآن الأمر جيد رغم الشعور بالغرابة، لكن علينا التكيف. ومن المهم أن يكون الجميع على دراية بالبروتوكولات الموجودة وأن يراقبوها عن كثب".
 
وباشرت بعض الأندية الإسبانية التدريبات في الملاعب وسط برتوكولات وإجراءات وقائية صارمة، تلتزم بمبدأ التباعد الاجتماعي وارتداء القفازات والكمامات.
 
وفي وقت سابق، أعلن رئيس رابطة أندية الدوري الإسباني خافيير تيباس عن أمله في عودة الدوري في الثاني عشر من شهر يونيو المقبل، مشددا على ضرورة التأقلم مع الأوضاع الجديدة والعمل على أساسها في الفترة المقبلة.
 
وقال تيباس في مقابلة تلفزيونية: "علينا التأقلم مع الظروف الجديدة، ستقام المباريات نفسها لكن من دون جمهور".
 
ةعندما توقفت المسابقة، كان برشلونة يحتل المركز الأول بجدول الليغا بـ58 نقطة بعد 27 جولة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.
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