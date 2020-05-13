living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مصير سواريز.. بين جائحة كورونا وقدوم لاوتارو

13
MAY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
مع اقتراب عودة النجم الأوروغوياني لويس سواريز إلى "الكامب نو" بعد تعافيه من الإصابة، فإن الكثير من الأسئلة باتت تطرح داخل أورقة نادي برشلونة بشأن مصيره في حال جرى التعاقد مع النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز قادما من صفوف إنتر ميلان.
 
ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن التقارير الواردة من إيطاليا التي تقول أن إنتر لن يكون قادرا على دفع راتب يضاهي عرض الكتالونيين، مما يزيد من شهية لاتارو للانتقال إلى برشلونة في الصيف القادم.
 
وفي حال قدوم النجم الشاب، فإن مصير سواريز سيكون غامضا، فيما إذا كان سيستمر باللعب لصالح الفريق الكتالوني لموسم أو أكثر، أو ربما سيضطر للرحيل لكي يضمن اللعب أساسيا مع فريق أوروبي آخر.
 
لكن جائحة كورونا التي أثرت على الدوريات الأوروبية الكبرى، ستزيد من تعقيد الأمور وغموضها عند بدء سوق الانتقالات، وبالتالي قدرة الأندية على شراء لاعبين في ظل خسائر مالية متوقعة قد تنجم عن الوباء.
 
وترى الصحيفة الإسبانية إن الوقت وحده كفيل بالإجابة على تلك الإسئلة.
 
وكان سواريز خضع لعملية جراحية في الركبة اليسرى في الثاني عشر من يناير الماضي و كان من المقدر غيابه عن الملاعب لفترة تصل إلى 4 أشهر.
 
ويقترب اللاعب من إنهاء البرنامج العلاجي لكن الجهاز الفني والطبي في برشلونة لا يريد المجازفة بأي شيء خلال الفترة الحالية.
 
 ويأمل الفريق الكتالوني في مشاركة سواريز مع الفريق بمجرد عودة منافسات الدوري الإسباني في يونيو المقبل.
 
وبالرغم من غياب سواريز بسبب الإصابة هذا الموسم، فقد سجل 14 هدفاً في كل المسابقات، 11 منها في الدوري الإسباني.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout